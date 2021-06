Najmenšia ZOO na Slovensku sa v júli rozrastie, pribudnú dva medvede himalájske

Výbeh pripravujú

Zháňali medvede aj zo Slovenska

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

27.6.2021 - V spišskonovoveskej zoologickej záhrade pribudnú začiatkom júla dva medvede himalájske. Najmenšia zoo na Slovensku bude iba druhou v Európe, ktorá bude tento poddruh medveďa chovať. Pre agentúru SITA to povedal jej riaditeľ Karol Dzurik.Medvedí párik obsadí priestor po dvoch predošlých. Tridsaťsedemročný samec Maťo tam uhynul na starobu pred dvoma rokmi. Štyridsaťročnú samicu Dášu museli pred dvoma týždňami utratiť. Podľa riaditeľa bola stará, hluchá, malá viaceré zdravotné problémy a veľmi sa trápila.V prípade nového prírastku pôjde podľa Dzurika o nepríbuzný chovný párik medveďov. Do Spišskej Novej Vsi ich privezú zo zoologickej záhrady v českej Hlbokej. „Samec je odchov tamojšej zoo, ide o trojročného jedinca. Samica je 16-ročná, odchytená z voľnej prírody v Tadžikistane,“ konkretizoval.Podľa jeho slov ide o svetlejší typ medveďa a o niečo väčší ako je náš medveď hnedý. Návštevníci však medvede neuvidia hneď, možno až od polovice júla. „Najprv si medvede musia zvyknúť sami na seba, budú vo vnútornom výbehu, až potom pôjdu do toho vonkajšieho,“ vysvetlil riaditeľ.Výbeh pre nové medvede v súčasnosti pripravujú. S ich presunom však museli počkať, najprv bolo potrebné utratiť starú medvedicu. „Komunikovali sme v tomto smere s našim veterinárom, so Štátnou ochranou prírody aj s Ministerstvo životného prostredia SR. Spojenie nových medveďov s tou starou by nebolo dobré,“ dodal Dzurik.Podľa zoologickej záhrady v čase, keď tam začali zháňať nové medvede, na Slovensku neboli žiadne, ktoré by bolo možné umiestniť do jej zariadenia. „Štátna ochrana prírody nás každý rok kontaktuje, či by sme mohli umiestniť medvede. No tým, že sme mali párik medveďov, ktorí tu už žili od začiatku, nebola táto možnosť,“ vysvetlil Dzurik.V posledných dvoch rokoch však zoologická záhrada podľa jeho slov vydala kladné stanovisko. „Mali sme záujem a mohli by sme sem medvede umiestniť, ale v podstate zo strany Štátnej ochrany prírody tento záujem nejako nebol prejavený,“ poznamenal.