Najmladšia premiérka na svete Ardernová oznámila demisiu, viesť novozélandskú vládu si vyžiadalo svoju daň, uviedla

Urobila by Zélandu medvediu službu

Najmladšia žena na čele vlády

Jej popularita klesá

19.1.2023 (Webnoviny.sk) - Novozélandská premiérka Jacinda Ardernová oznámila demisiu. Šokujúce rozhodnutie odôvodnila tým, že už nemá dosť síl viesť vládu, pretože si šesť „náročných rokov“ vyžiadalo svoju daň. Informuje o tom spravodajský portál BBC.Štyridsaťdvaročná politička novinárom povedala, že počas letných prázdnin zvážila svoju budúcnosť v nádeji, že nájde srdce a energiu pokračovať. „Bohužiaľ, však nie a keby som pokračovala, urobila by som Novému Zélandu medvediu službu,“ uviedla.Ako tiež povedala, neodchádza preto, že neverí, že vo voľbách 14. októbra jej Labouristická strana dokáže vyhrať, „ale preto, že verím, že dokážeme a vyhráme, a na túto výzvu potrebujeme nové ramená“.Ardernová skončí do 7. februára. Labouristickí poslanci budú o jej nástupcovi hlasovať v nedeľu, ak by však žiaden z potenciálnych kandidátov nezískal dvojtretinovú podporu, o nástupcovi budú hlasovať ostatní členovia strany.Za premiérku zvolili Jacindu Ardernovú v roku 2017. Vo veku 37 rokov sa tak stala najmladšou ženou na čele vlády na svete. O rok neskôr sa stala len druhou zvolenou líderkou, ktorej sa narodilo dieťa počas úradu - prvou bola pakistanská premiérka Bénazír Bhuttová.Ardernová viedla Nový Zéland, keď krajinou otriasol teroristický útok na mešity v Christchurchi, smrteľná erupcia sopky na White Islande aj pandémia ochorenia COVID-19. Hoci ju vo svete často vnímajú ako politickú hviezdu, jej popularita doma podľa prieskumov verejnej mienky klesá. Najnovšie prieskumy ukazujú, že jej popularita je najnižšia od jej zvolenia a aj podpora jej strany je u voličov podobne nízka.V roku 2022 sa Ardernová pre BBC vyjadrila, že pokles v obľúbenosti je cena, ktorú musí jej vláda zaplatiť za udržiavanie ľudí v bezpečí pred COVID-19. Okrem toho však musela čeliť aj kríze životných nákladov, celonárodným obavám zo zločinnosti a sľubom z volebnej kampane, ktoré vláda odložila počas pandémie.