OĽaNO uvažuje v širších súvislostiach, rozdelí sa a Heger skúsi vytvoriť SDK 2

Žiadny rozkol a hádky

Šipoš čaká na rozhodnutie Hegera

Gyimesi a Pollák ml. ostávajú v OĽaNO

19.1.2023 (Webnoviny.sk) - Hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) sa pravdepodobne rozdelí na dve. Jedným bude pôvodné OĽaNO, ktoré bude konzervatívnejšie a jeho agendou zostane aj protikorupčná politika. Druhým má byť nový politický subjekt povereného premiéra Eduarda Hegera , akési SDK 2, v ktorom sa pokúsi spojiť demokratické stredo-pravicové politické strany. Uviedol to predseda poslaneckého klubu OĽaNO Michal Šipoš v HN televízii.Debaty v hnutí na túto tému podľa Šipoša prebiehajú v pokojnej atmosfére, nejde o žiadny rozkol a hádky. OĽaNO podľa neho nerozmýšľa len nad svojím vlastným politickým výsledkom vo voľbách ako mnohé iné strany, ale uvažuje v širších súvislostiach – ako vyskladať demokratické strany tak, aby „porazili mafiu".Šipoš uviedol, že Heger už hovoril so stranami KDH Zmena zdola a predpokladá, že osloví aj ďalšie hnutia ako je NOVA či maďarské politické strany.Vznik nového Hegerovho politického projektu bude podľa neho závisieť hlavne od toho, či budú mať tieto menšie demokratické strany záujem o spoluprácu. V prípade, že budú, by takýto projekt mal podľa Šipoša aj potenciál vyhrať voľby.Šipoš povedal, že na 70 – 80 percent je už rozhodnutý, na ktorú stranu sa prikloní, či to bude na stranu pôvodného OĽaNO, alebo pôjde s Hegerom.Svoje rozhodnutie však chce oznámiť, až keď bude téma Hegerovho odchodu z hnutia aktuálna. Zároveň sa však označil za umierneného konzervatívca a povedal, že si nevie predstaviť, že by sa po desiatich rokoch v OĽaNO išiel profilovať nejak inak. „Konzervatívne hodnoty a boj proti korupcii sú mi blízke," naznačil svoje ďalšie smerovanie Šipoš.Je presvedčený, že OĽaNO má svoju budúcnosť v politike aj naďalej ako samostatný subjekt a má svoje témy, ako je boj proti korupcii či silná prorodinná a sociálna politika.S Hegerom vidí svoju politickú budúcnosť poverený minister obrany Jaroslav Naď , ktorý sa už viackrát vyjadril, že súčasné OĽaNO mu je príliš konzervatívne, s aktuálnym štýlom politiky svojho straníckeho šéfa Igora Matoviča sa nestotožňuje a nechce byť v rovnakej strane s človekom ako je György Gyimesi Ďalšie mená politikov, ktorí by mohli odísť z OĽaNO spolu s Hegerom a Naďom, zatiaľ Šipoš konkretizoval nechcel a označil to za predčasné. Podľa neho sú v poslaneckom klube ľudia, ktorým je bližší Hegerov formát a tiež takí, ktorí sa stotožňujú s pomenovaním vecí pravými menami zo strany Igora Matoviča.Poslanci Národnej rady SR za OĽaNO Gyimesi a Peter Pollák ml. už pre agentúru SITA uviedli, že neuvažujú o odchode z hnutia. Gyimesi skonštatoval, že za žiadnych okolností odchod neplánuje a svoju budúcnosť po boku Hegera v liberálnej strane nevidí.