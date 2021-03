Najnovší prieskum VÚB: Na komunikáciu s bankou využívame prestávky v práci, víkendy venujeme rodine

Kvalitnejší time management

Čo vyriešite cez banku na diaľku:



bezplatné odborné poradenstvo kvalifikovanými pracovníkmi na diaľku,



možnosť konzultácie vašich požiadaviek vrátane nastavenia služieb, produktov alebo servisných úkonov,



dohodnutie online stretnutia v čase, kedy potrebujete riešiť svoju finančnú potrebu,



široké portfólio služieb, ktoré pokryje potreby všetkých členov vašej rodiny vrátane vypracovania Osobného finančného plánu a unikátnej služby InvestPlan®,



zriadenie vybraných produktov a služieb bez nutnosti fyzickej návštevy pobočky - prostredníctvom telefonického alebo videohovoru a schválením žiadosti v Internet či Mobil bankingu.



30.3.2021 (Webnoviny.sk) -Podľa prieskumu VÚB banky by viac ako 65% klientov chcelo aj naďalej komunikovať so svojou bankou na diaľku prostredníctvom videohovoru. Len 22% preferuje osobné stretnutie v pobočke. Drvivá väčšina opýtaných (až 72%) sa k videohovoru pripojila prostredníctvom počítača či notebooku, mobilný telefón využilo necelých 25% klientov. Tablet na komunikáciu s bankou využívajú necelé 3% zákazníkov.S videohovormi máme za posledný rok už bohaté skúsenosti, pretože len 10% klientov uviedlo, že ich videohovor s bankou bol vôbec prvým videohovorom v živote. Takmer 74% opýtaných uviedlo, že za posledný polrok absolvovali viac ako 10 videohovorov."Uplynulý rok nám ukázal, že osobná bezpečnosť mení správanie klientov. Viaceré prieskumy dokazujú, že práve bezpečnosť radia zákazníci na aktuálne vyššie priečky. Digitálne bankovníctvo momentálne zaznamenáva významné zmeny, znižuje sa podiel pobočkových aktivít a transakcií v prospech služieb, ktoré sa dajú realizovať online,” hovorí Dana Kondrótová, riaditeľka Odboru štandardní klienti VÚB banky.V minulosti nebolo ničím výnimočným, že si klienti bánk nechávali návštevu pobočiek na sobotné dopoludnie, resp. víkendy počas nákupov v obchodných centrách. Prieskum VÚB banky ukazuje, že táto možnosť je momentálne úplne v úzadí a víkendové termíny na videohovor s bankárom si nevybral nikto.Komunikácia s bankou na diaľku tak mení roky zaužívané návyky. Víkendy a čas po pracovnej dobe chceme viac tráviť so svojimi najbližšími alebo v prírode. Aj to je jedným z dôvodov, prečo na online komunikáciu s bankou využívame prestávky v práci alebo čas medzi dvoma pracovnými stretnutiami.Prieskum ukazuje, že takmer 49% opýtaných preferuje videostretnutie s poradcom v pracovné dni medzi 12. a 17. hodinou. Dopoludňajšie časy na vybavovanie finančných záležitostí uprednostňuje necelých 23% opýtaných."Klienti oceňujú najmä fakt, že vďaka možnosti komunikovať s bankou na diaľku šetria čas potrebný k návšteve pobočky. Bankový poradca môže rovnako jednoducho a rýchlo ukázať klientovi všetky podklady cez zdieľanú obrazovku svojho počítača,” dodáva Dana Kondrótová z VÚB. Klienti navyše hodnotia veľmi vysoko aj pripravenosť bankára na videostretnutie.Informačný servis