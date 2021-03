Začal sa proces s expolicajtom, ktorý stojí za smrťou Floyda. Vypovedali prví svedkovia

Tep sa mu spomaľoval

Súd obstavaný ostnatým drôtom

Najviac očakávaný verdikt

30.3.2021 (Webnoviny.sk) - Počas otváracieho dňa procesu s bývalým minneapoliským policajtom v prípade vlaňajšej smrti Georgea Floyda pri policajnom zásahu vystúpili prví svedkovia, ktorí opísali jeho posledné chvíle.Tie prítomní v súdnej sieni videli aj na deväťminútovom videu, ktoré natočil jeden z okoloidúcich a ukazuje ako 25. mája 2020 biely policajt kľačí 46-ročnému Afroameričanovi na krku. Video pustili na začiatku svojho úvodného vystúpenia prokurátori, informuje spravodajský portál BBC.Prokurátor Jerry Blackwell povedal porotcom, že Floyd povedal 27-krát, že nemôže dýchať. Video podľa neho dokazuje, že sa Chauvin správal nebezpečne, „bez ohľadu na vplyv na telo Georgea Floyda“.Chauvinov právnik Eric Nelson, ktorý sa vyjadril, že použitie sily jeho klientom bolo „neatraktívne, ale nevyhnutné“, argumentoval, že dôkazy siahajú ďalej ako „deväť minút a 29 sekúnd“ videa. Dôkazy podľa jeho slov ukážu, že Floyd „zomrel na srdcovú arytmiu, ktorá nastala v dôsledku hypertenzie, koronárnych chorôb, požitia metamfetamínu a fentanylu a adrenalínu kolujúceho v jeho tele“.Svedok obžaloby Donald Williams vypovedal, že plánoval vojsť do obchodu Cup Foods v Minneapolise, keď videl zatýkanie Floyda. Muž uviedol, že sa rozhodol neísť dnu, pretože sa mu niečo nezdalo, a namiesto toho sa začal zhovárať so zatýkajúcimi policajtmi a vyzval ich, aby skontrolovali Floydov tep.„Pomaly sa vytrácal ako ryba vo vrecku. Oči sa mu pomaly prevrátili, až kým už v jeho tele nebolo života,“ povedal.Súd tiež vypočul výpoveď policajnej dispečerky núdzovej linky 911 Jeny Scurry, ktorá vyslala policajtov do obchodu po tom, čo dostali hlásenie, že tam Floyd údajne použil falošnú dvadsaťdolárovú bankovku.Vďaka kamere na budove mala možnosť vidieť, ako sa odohráva dané zatknutie, no priznala, že pre ďalšie telefonáty to sledovala sporadicky. Povedala však, že si myslela, že jej zamrzli monitory, pretože po dlhý čas videla, ako Floyda držia na zemi a začala sa obávať, že „niečo môže byť zle“.Pred súdom tiež vypovedala Alisha Oyler, ktorá pracuje v neďalekom obchode a bola jednou z ľudí, čo si incident nahrali. Pred začiatkom procesu, ktorý by mal podľa odhadov trvať dva týždne, rodina Floyda, ľudskoprávni právnici a aktivisti pokľakli pred budovou súdu a kľačali tak dlho, ako Chauvin kľačal Floydovi na krku.Samotná budova súdu v centre Minneapolisu je mimoriadne zabezpečená - obohnaná betónovými bariérami, oplotením a ostnatým drôtom.Chauvin, ktorý tvrdí, že je nevinný, je obžalovaný z vraždy tretieho stupňa, vraždy druhého stupňa a zabitia, za čo mu hrozí 40 rokov vo väzení. O jeho osude rozhoduje porota. Pôvodne sa na procese malo zúčastniť 15 porotcov, vrátane troch náhradníkov.Deväť z nich bolo žien a šiesti muži, pričom deväť bolo belochov a šiesti černosi alebo ľudia zmiešaného pôvodu. Jeden náhradník však odstúpil a proces sa tak začal s 12 porotcami a dvomi náhradníkmi. Počas procesu, ktorý je vysielaný, zostanú porotcovia anonymní a nevidení, píše BBC.Proces s Chauvinom je vnímaný ako rozhodujúci moment v rasových vzťahoch USA. Verdikt v tomto prípade bude všeobecne vnímaný ako ukazovateľ toho, ako americký právny systém rieši úmrtia počas výkonu policajného zaistenia.Ďalší traja policajti, ktorí boli pri zásahu a rovnako ako Chauvina ich prepustili - Tou Thao, Thomas Lane and J. Alexander Keung - čelia obvineniam z napomáhania a pred súd sa postavia v auguste.