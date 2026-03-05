|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 5.3.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Fridrich
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
05. marca 2026
Najnovšia epizóda Milujem Slovensko spojí známe herecké páry, nebudú chýbať ani hviezdy seriálu Osud
Tagy: Šou Milujem Slovensko
Najbližšia epizóda Milujem Slovensko spojí herecké talenty a partnerskú energiu. Obľúbená šou TV JOJ v piatok o 20:40 prinesie výnimočné ...
Zdieľať
5.3.2026 (SITA.sk) - Najbližšia epizóda Milujem Slovensko spojí herecké talenty a partnerskú energiu. Obľúbená šou TV JOJ v piatok o 20:40 prinesie výnimočné stretnutie hercov a herečiek, ktorých nespája iba profesia, ale aj partnerská chémia.
Pozvanie do Milujem Slovensko prijali totiž herecké páry Henrieta Mičkovicová a Alexander Bárta, ako aj manželská dvojica Adriana Kemková a Juraj Kemka. Atmosféru doplnia aj hviezdy seriálu Osud Emily Bédi Drobňáková a Ladislav Bédi, ktorí do štúdia prinesú energiu známej televíznej dvojice a ukážu, ako sa im darí mimo seriálového príbehu.
Tímy povedú už tradične Adela Vinczeová a Matej Sajfa Cifra, pod moderátorskou taktovkou Martina Nikodýma. Moderátor tvrdí, že nová séria Milujem Slovensko priniesla prekvapivú energiu. „Ja som bol vo veľkom očakávaní, či tá overená chémia medzi Adelou a Sajfom bude fungovať aj so mnou, ale dnes už viem, že to funguje. Sajfa rýchlo pochopil, čo Milujem Slovensko potrebuje a priniesol to. Teraz, keď už máme celú sériu natočenú, môžem povedať, že je to reštart celého projektu. Vlastne taký nový začiatok," povedal Nikodým.
Diváci sa tak aj nasledujúci piatok môžu tešiť na večer plný zábavy, improvizácie, dynamickej súťaže a momentov, ktoré vznikajú len pri stretnutí silných osobností. Relácia beží na TV JOJ každý piatok o 20:40 a s týždenným predstihom aj na JOJ play.
Zdroj: SITA.sk - Najnovšia epizóda Milujem Slovensko spojí známe herecké páry, nebudú chýbať ani hviezdy seriálu Osud © SITA Všetky práva vyhradené.
Pozvanie do Milujem Slovensko prijali totiž herecké páry Henrieta Mičkovicová a Alexander Bárta, ako aj manželská dvojica Adriana Kemková a Juraj Kemka. Atmosféru doplnia aj hviezdy seriálu Osud Emily Bédi Drobňáková a Ladislav Bédi, ktorí do štúdia prinesú energiu známej televíznej dvojice a ukážu, ako sa im darí mimo seriálového príbehu.
Tímy povedú už tradične Adela Vinczeová a Matej Sajfa Cifra, pod moderátorskou taktovkou Martina Nikodýma. Moderátor tvrdí, že nová séria Milujem Slovensko priniesla prekvapivú energiu. „Ja som bol vo veľkom očakávaní, či tá overená chémia medzi Adelou a Sajfom bude fungovať aj so mnou, ale dnes už viem, že to funguje. Sajfa rýchlo pochopil, čo Milujem Slovensko potrebuje a priniesol to. Teraz, keď už máme celú sériu natočenú, môžem povedať, že je to reštart celého projektu. Vlastne taký nový začiatok," povedal Nikodým.
Diváci sa tak aj nasledujúci piatok môžu tešiť na večer plný zábavy, improvizácie, dynamickej súťaže a momentov, ktoré vznikajú len pri stretnutí silných osobností. Relácia beží na TV JOJ každý piatok o 20:40 a s týždenným predstihom aj na JOJ play.
Zdroj: SITA.sk - Najnovšia epizóda Milujem Slovensko spojí známe herecké páry, nebudú chýbať ani hviezdy seriálu Osud © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Šou Milujem Slovensko
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Ministerka kultúry SR Martina Šimkovičová predstavila projekt komplexnej rekonštrukcie Múzea Ľudovíta Štúra v Modre v sume 3,8 milióna eur, financovaných zo štátneho rozpočtu
Ministerka kultúry SR Martina Šimkovičová predstavila projekt komplexnej rekonštrukcie Múzea Ľudovíta Štúra v Modre v sume 3,8 milióna eur, financovaných zo štátneho rozpočtu
<< predchádzajúci článok
Keď pieseň zmení život... Hlboké rany vás vezmú do sveta hudby a ambícií
Keď pieseň zmení život... Hlboké rany vás vezmú do sveta hudby a ambícií