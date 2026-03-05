Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Gala

05. marca 2026

Najnovšia epizóda Milujem Slovensko spojí známe herecké páry, nebudú chýbať ani hviezdy seriálu Osud


Najbližšia epizóda Milujem Slovensko spojí herecké talenty a partnerskú energiu. Obľúbená šou TV JOJ v piatok o 20:40 prinesie výnimočné ...



5.3.2026 (SITA.sk) - Najbližšia epizóda Milujem Slovensko spojí herecké talenty a partnerskú energiu. Obľúbená šou TV JOJ v piatok o 20:40 prinesie výnimočné stretnutie hercov a herečiek, ktorých nespája iba profesia, ale aj partnerská chémia.


Pozvanie do Milujem Slovensko prijali totiž herecké páry Henrieta Mičkovicová a Alexander Bárta, ako aj manželská dvojica Adriana Kemková a Juraj Kemka. Atmosféru doplnia aj hviezdy seriálu Osud Emily Bédi Drobňáková a Ladislav Bédi, ktorí do štúdia prinesú energiu známej televíznej dvojice a ukážu, ako sa im darí mimo seriálového príbehu.

Tímy povedú už tradične Adela Vinczeová a Matej Sajfa Cifra, pod moderátorskou taktovkou Martina Nikodýma. Moderátor tvrdí, že nová séria Milujem Slovensko priniesla prekvapivú energiu. „Ja som bol vo veľkom očakávaní, či tá overená chémia medzi Adelou a Sajfom bude fungovať aj so mnou, ale dnes už viem, že to funguje. Sajfa rýchlo pochopil, čo Milujem Slovensko potrebuje a priniesol to. Teraz, keď už máme celú sériu natočenú, môžem povedať, že je to reštart celého projektu. Vlastne taký nový začiatok," povedal Nikodým.

Diváci sa tak aj nasledujúci piatok môžu tešiť na večer plný zábavy, improvizácie, dynamickej súťaže a momentov, ktoré vznikajú len pri stretnutí silných osobností. Relácia beží na TV JOJ každý piatok o 20:40 a s týždenným predstihom aj na JOJ play.


Zdroj: SITA.sk - Najnovšia epizóda Milujem Slovensko spojí známe herecké páry, nebudú chýbať ani hviezdy seriálu Osud © SITA Všetky práva vyhradené.

