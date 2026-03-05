Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Kultúra    Knižné novinky

05. marca 2026

Keď pieseň zmení život... Hlboké rany vás vezmú do sveta hudby a ambícií



Od barov v Brooklyne až po tanečné parkety v San Franciscu – debut Holly Brickley sleduje príbeh dvoch ľudí, ktorých spojí hudba.



Keď pieseň zmení život... Hlboké rany vás vezmú do sveta hudby a ambícií

No rovnako ako dokáže spájať, dokáže aj rozdeľovať. Hlboké rany sú románom o ambíciách, láske a o tom, čo všetko sme ochotní obetovať pre umenie.

Príbeh sa začína na jeseň roku 2000 v univerzitnom bare na kalifornskom kampuse v Berkeley. Percy Marksová je typ človeka, ktorý síce nemá hudobný talent, no zato má nekonečné množstvo názorov na hudbu. Dokáže analyzovať piesne do posledného detailu – od textu cez melódiu až po emócie, ktoré vyvolávajú.
Je to jej vášeň aj zvláštny zvyk, ktorý mnohým ľuďom pripadá trochu otravný.

Jedného večera si však jej nadšené rozprávanie všimne spolužiak Joe Morrow, začínajúci spevák a skladateľ. Joe v Percy nachádza niečo, čo mu doteraz chýbalo – niekoho, kto hudbu počúva s mimoriadnou citlivosťou.
Jedného dňa ju požiada o názor na jednu zo svojich skladieb. To, čo sa spočiatku zdá ako nevinná prosba o spätnú väzbu, sa postupne mení na dlhodobé tvorivé partnerstvo.

Percy síce nevie hrať na nástroji ani spievať, no má mimoriadny dar pomenovať, čo robí hudbu silnou. Joe je naopak talentovaný hudobník, ktorý dokáže svoje emócie premeniť na piesne. Ich spolupráca tak vytvára zvláštnu rovnováhu medzi kritikou a tvorbou.

Postupne spolu prechádzajú rôznymi etapami života – od študentských večerov v baroch až po hudobnú scénu veľkých miest. Ich vzťah sa vyvíja, komplikuje a mení.
A spolu s ním sa menia aj oni.

Hudba ako spojenie aj konflikt

Jednou z najzaujímavejších tém románu je otázka talentu a uznania. Percy stojí na zvláštnej hranici – miluje hudbu, rozumie jej, no sama ju nevytvára. Postupne si začína klásť otázku, či je jej úloha v Joeovom živote skutočne tvorivá, alebo len podporná.

Dej románu sa postupne presúva z univerzitného prostredia do širšieho sveta hudby. Ocitneme sa v kluboch v Brooklyne, na tanečných parketoch v San Franciscu či v zákulisí koncertov. Holly Brickley pritom veľmi presvedčivo vykresľuje atmosféru hudobnej scény na prelome tisícročí. Je to obdobie, keď sa hudba ešte objavovala cez vypálené CD, mixtapy a odporúčania priateľov.

Román Hlboké rany osloví najmä čitateľov, ktorí majú radi príbehy o umení, hudbe a komplikovaných medziľudských vzťahoch.


