Streda 28.1.2026
Najobľúbenejšie letoviská Turecka, do ktorých sa radi vraciame
Turecko patrí medzi dovolenkové stálice, ktoré si rok čo rok držia svoje miesto v srdciach cestovateľov.
Zdieľať
A niet sa čomu čudovať. Každý chce na vlastné oči vidieť tyrkysové more, vychutnať si romantickú prechádzku po dlhých piesočnatých plážach, pobyt v kvalitných hoteloch či výbornú zahraničnú kuchyňu. Či už túžite po aktívnej dovolenke, rodinnom relaxe, alebo pokojnom leňošení pri mori, turecké letoviská majú vždy čo ponúknuť.
Živá atmosféra a dlhé pláže v Alanyi
Alanya je jedným z najznámejších a najživších letovísk Turecka. Leží na Tureckej riviére a je známa predovšetkým svojimi nekonečnými plážami, medzi ktorými vyniká slávna Kleopatrina pláž s jemným pieskom. Mesto má pulzujúcu atmosféru a bohatý večerný život. Nachádza sa tu množstvo reštaurácií, obchodov, no zároveň si počas dovolenky v Turecku prezriete aj historické pamiatky, ako je pevnosť nad mestom s nádherným výhľadom na more. Alanya je ideálnou voľbou pre tých, ktorí nechcú celé dni len ležať pri mori, ale tiež si chcú užiť zábavu a mestský ruch.
Od Alanye sú len pár kilometrov vzdialené ďalšie obľúbené letoviská ako Konakli s plážami s hrubozrnným pieskom, množstvom barov a diskoték, strediská Avsallar/Incekum s jemným pieskom a pozvoľným vstupom do mora, s možnosťou vyskúšať si vodné športy alebo vydať sa na fakultatívne výlety do okolia. Letovisko Okurcalar a Kizilot zaujme dovolenkárov, ktorí preferujú pobyt v hotelovom areáli. Zábavu a typické taverny a reštaurácie si užijete v letovisku Kizilagac a kvalitné hotelové rezorty v stredisku Titreyengöl.
Moderné rezorty v destinácii Lara pre pohodovú dovolenku v Turecku
Ak je pre vás dovolenka synonymom komfortu, Lara vás nesklame. Táto oblasť neďaleko Antalye je známa najmä luxusnými hotelovými rezortmi, ktoré ponúkajú špičkové služby, veľké bazénové komplexy a dlhé piesočnaté pláže. Všetko je tu prispôsobené pohodliu hostí – od kvalitnej gastronómie až po bohaté animátorské programy. Dovolenka v Turecku v stredisku Lara je obľúbená medzi rodinami s deťmi aj medzi pármi, ktoré si chcú dopriať bezstarostný oddych bez nutnosti presúvať sa.
Zelená oáza Belek: Keď dovolenka v Turecku poteší aj oči
Belek je pokojnejšie, elegantnejšie stredisko, obklopené zeleňou. Toto letovisko je známe predovšetkým ako centrum golfovej turistiky, no jeho čaro ocenia aj tí, ktorí túžia po tichšej dovolenke v krásnom prostredí. Hotely v Beleku sú rozložené v rozľahlých záhradách, často priamo pri širokých piesočnatých plážach. More je tu čisté, pláže priestranné a atmosféra uvoľnená. Dovolenka v Turecku v lokalite Belek je ideálna pre tých, ktorí si chcú naozaj oddýchnuť a spomaliť.
Dovolenka v tureckom stredisku Side
Side je letovisko s bohatou históriou. Prechádzka starobylým centrom medzi antickými ruinami, Apolónovým chrámom a úzkymi uličkami má neopakovateľnú atmosféru, najmä pri západe slnka. Okolie Side ponúka aj krásne piesočnaté pláže s pozvoľným vstupom do mora, vďaka čomu je obľúbené najmä u rodín s deťmi. Je to miesto, kde si môžete dopriať pokojné dni pri mori a zároveň každý deň objaviť kúsok histórie.
So strediskom Side sa spájajú i ďalšie obľúbené turecké destinácie, a to Kumköy, Evrenseki a Gündogdu. Môžete si teda vybrať, či sa ubytujete v stredisku, kde sú na dosah pláže i obchodíky, v lokalite, ktorá je len 7 km vzdialená od historického Side, alebo v oblasti, ktorá sa pýši pozvoľným vstupom do mora a množstvom nákupných možností.
Prečo vycestovať na dovolenku do Turecka?
Turecko nie je len o mori a slnku. Je o atmosfére, ktorá vás prinúti spomaliť, a o pocite, že ste na mieste, kde sa o vás dobre postarajú. Každé letovisko má svoju tvár a charakter, no všetky spája vysoký štandard služieb a schopnosť splniť predstavy rôznych typov cestovateľov. Na dovolenku v Turecku budete vždy s uznaním spomínať. A možno práve preto sa sem ľudia tak radi vracajú.
