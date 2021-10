Najobľúbenejším športom Slovákov je cyklistika, ukázal prieskum

Na Slovensku sú najsledovanejšími športmi ľadový hokej, futbal a lyžovanie. Šport, ktorý je sledovaný s najväčšou intenzitou, je však futbal. Slováci sa najčastejšie venujú cyklistike, ktorú vykonávajú takmer identicky muži aj ženy. Vyplýva to z výsledkov prieskumu, o výsledkoch ktorého TASR informoval odbor komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR.





Z výsledkov prieskumu vyplýva, že pri výbere najpreferovanejšieho športu dominujú oproti ostatným športom predovšetkým ľadový hokej a futbal. Celkovo športy sledujú viac muži ako ženy.Obyvatelia Slovenska sa najčastejšie venujú cyklistike, nasledujú futbal, plavecké športy a lyžovanie. Ľudia sa cyklistike zároveň venujú s najväčšou frekvenciou spomedzi desiatich najobľúbenejších športov.Cyklistika, plavecké športy a futbal sú najodporúčanejšie športy deťom na Slovensku. Muži by deťom najčastejšie odporučili futbal, zatiaľ čo ženy gymnastiku, krasokorčuľovanie a tanečný šport.Domáci záujem o príslušný uznaný šport je vypočítaný na základe prieskumov verejnej mienky na území Slovenskej republiky, ktorých vykonanie zabezpečuje ministerstvo školstva každé dva roky vždy do jedného mesiaca od ukončenia olympijských hier. "Zákon nám ukladá túto povinnosť a my sme ju splnili," vysvetlil štátny tajomník MŠVVaŠ SR pre šport Ivan Husár.Vo výbere bolo predložených 25 športov, respondent musel vybrať minimálne jeden a maximálne päť. Ku každému športu uviedol poradie podľa priority. Zahraničný záujem o príslušný uznaný šport je vypočítaný na základe prieskumov sledovanosti v masovokomunikačných prostriedkoch v zahraničí, ktorých vykonanie zabezpečuje ministerstvo školstva každé dva roky vždy k 30. septembru.Zber dát sa uskutočnil v termíne od 18. augusta do 2. septembra na vzorke 1057 respondentov.