Štvrtok 1.1.2026
Meniny má Nový rok
Denník - Správy
Prílohy
Pridajte sa
01. januára 2026
Najobľúbenejšími menami pre deti boli aj v roku 2025 Sofia a Jakub. Ktoré sú tie ďalšie?
Najobľúbenejšie mená v roku 2025 boli Sofia a Jakub. V minulom roku na Slovensku pribudlo 486 Sofií a 728 Jakubov. Vyplýva to z pravidelnej koncoročnej štatistiky ministerstva vnútra. V uplynulom roku bolo druhé ...
1.1.2026 (SITA.sk) - Najobľúbenejšie mená v roku 2025 boli Sofia a Jakub. V minulom roku na Slovensku pribudlo 486 Sofií a 728 Jakubov. Vyplýva to z pravidelnej koncoročnej štatistiky ministerstva vnútra. V uplynulom roku bolo druhé najobľúbenejšie dievčenské meno Eliška (471) a tretie Ema (432). Z chlapčenských mien bolo druhým najčastejším menom Samuel (613) a tretím Oliver (596).
Z porovnania minuloročných štatistík tak vyplýva, že sa preferencie rodičov výrazne nemenia. Prvé dve najobľúbenejšie detské mená totiž zostali rovnaké ako v roku 2024. Jakub a Sofia si súčasne držia dominanciu už od roku 2010, s výnimkou niekoľkých rokov.
„Poradie sa vymenilo na treťom a štvrtom mieste: Ema posunula nižšie Ninu a Oliver nahradil Adama. Z prvej dvadsiatky vypadli mená Kristína, Ján a Patrik, naopak, dostali sa do nej Rebeka, Sebastián a Dominik,“ spresnilo ministerstvo. Rezort vnútra pripomenul, že do roku 2009 dominovala niekoľko rokov dvojica mien Viktória a Samuel.
V top desiatke obľúbených chlapčenských mien sa tento rok ďalej umiestnili Adam, Michal, Tomáš, Filip, Tobias, Šimon a Matias. Za nimi nasledujú Matej, Lukáš, Martin, Damián, Matúš, Dávid, Alex, Sebastián, Richard a Dominik. Do prvej desiatky dievčenských mien sa dostali aj Nina, Viktória, Sára, Olívia, Natália, Diana a Mia. Za nimi sú Tamara, Hana, Nela, Laura, Anna, Timea, Karolína, Emma, Júlia a Rebeka.
„V prvej päťdesiatke sa objavujú aj mená ako napríklad Mateo, Noel, Artur, Matteo, Liam, Lucas, Amélia, Liliana, Melisa, Vivien, Noemi, Amália či Liana," dodalo ministerstvo.
Zdroj: SITA.sk - Najobľúbenejšími menami pre deti boli aj v roku 2025 Sofia a Jakub. Ktoré sú tie ďalšie? © SITA Všetky práva vyhradené.
