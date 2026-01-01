Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

01. januára 2026

Betlehem zo snehu pri Rainerovej chate vo Vysokých Tatrách bude, ale opäť bez strechy


Betlehem Rainerova Chata Vysoké Tatry

Aj počas tejto zimy bude betlehem zo snehu pri Rainerovej chate neďaleko Hrebienka vo Vysokých Tatrách v jednoduchšej verzii, bez strechy. Ako pre SITA potvrdil jeho staviteľ, horský nosič a niekdajší chatár Peter ...



snehovy betlehem 676x448 1.1.2026 (SITA.sk) - Aj počas tejto zimy bude betlehem zo snehu pri Rainerovej chate neďaleko Hrebienka vo Vysokých Tatrách v jednoduchšej verzii, bez strechy. Ako pre SITA potvrdil jeho staviteľ, horský nosič a niekdajší chatár Peter Petras starší, tvoriť ho bude súsošie a ohrada.


Ide podľa jeho slov o plán B, keďže vybudovať ho v jeho tradičnej podobe aj so strechou neumožnili vysoké teploty v decembri a nedostatok snehu. Verejnosť si ho môže pozrieť nielen v rámci turistiky, ale aj pri príležitosti stretnutia na Troch kráľov, ktoré sa tam každoročne koná 6. januára na poludnie.

Petras začal so stavbou betlehema ešte v druhej polovici novembra, keď nazhŕňal sneh a spevnil ho mantinelmi. V tom čase mu ešte počasie prialo. Následné oteplenie však zámer prekazilo. „Bolo veľmi málo snehu a to, čo sme aj nazbierali, sa nám trošku roztopilo, pretože aj pršalo. Robili sme ale všetko preto, aby sme urobili ľuďom radosť,“ povedal.

V polovici decembra už bolo jasné, že betlehem bude pozostávať zo súsošia v podobe malého Ježiška, sv. Jozefa a Panny Márie a ohrady. Petras na ňom pracoval aj počas uplynulých dní, keď sa v Tatrách opäť výrazne ochladilo.

„Aj keď v pondelok napadlo asi desať centimetrov snehu, strechu na betleheme už robiť nebudem. Venovať sa budem skôr novým sochám nosiča, Gorala a podobne,“ avizoval. Rovnakú podobu, a teda bez strechy, mal betlehem aj vlani. „Ľudia to vnímali celkom dobre, pretože vedia, aká je klíma, aké je počasie, a že robíme všetko preto, aby sme to vybudovali čo najlepšie, ako sa len dá,“ dodal jeho staviteľ. V minulých rokoch mával betlehem pri ideálnych zimných podmienkach aj do štyroch metrov.


Rainerovu chatu vo Vysokých Tatrách, oficiálne nazývanú útulňa, nechal vybudovať Ján Juraj Rainer (1800-1872). Po postavení chaty Kamzík v susedstve však stratila svoje opodstatnenie. Jej prevádzku po obnove spustili v júni 1998. Súčasťou jej priestorov je malá expozícia histórie a súčasnosti horských nosičov, zbierka starého horolezeckého náradia a starých lyží. Nachádza sa asi polhodinu chôdze od strediska Hrebienok. Priamy chodník k chate je však v súčasnosti uzavretý pre zosuv skál, obchádzka vedie okolo Bilíkovej chaty.




Zdroj: SITA.sk - Betlehem zo snehu pri Rainerovej chate vo Vysokých Tatrách bude, ale opäť bez strechy © SITA Všetky práva vyhradené.

Betlehem Rainerova Chata Vysoké Tatry
