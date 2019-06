Najočakávanejší prestup leta je spečatený, Hazard opúšťa Chelsea a za 100 miliónov ho získal Real Madrid

Jeden z najkreatívnejších hráčov Premier League

Porovnanie Hazarda s elitnými hráčmi

Tretia posila Realu po nevydarenej sezóne

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 8. júna (WebNoviny.sk) - Jeden z najočakávanejších prestupov futbalového leta je definitívne spečatený.Belgičan Eden Hazard po siedmich rokoch opúšťa anglický klub FC Chelsea a najbližších päť rokov bude hráčom Realu Madrid. Odstupné za lukratívny transfer má hodnotu 100 miliónov eur s bonusmi až do výšky 45 miliónov. Oficiálna prezentácia 28-ročného krídelníka či ofenzívneho stredopoliara v novom pôsobisku sa uskutoční 13. júna."So smútkom, ale zároveň želaním všetkého dobrého sa lúčime s Edenom. Rešpektujeme jeho rozhodnutie prijať nový výzvu v inej krajine a nasledovať svoj sen z detstva - stať sa hráčom Realu Madrid. Spomienky, ktoré v nás zanechal, len tak nevyblednú. Na jeho monumentálny prínos pre náš klub nikdy nezabudneme," uviedla v oficiálnom vyhlásení riaditeľka Chelsea Marina Granovská.Hazard bol titulnou tvárou tímu zo Stamford Bridge v ostatných siedmich rokoch. "The Blues" potiahol za šiestimi trofejami vrátane dvoch titulov v Premier League a dvoch prvenstiev v Európskej lige. Raz sa radoval z triumfu v FA Cupe aj Ligovom pohári.Hazard opúšťa Chelsea s bilanciou 352 stretnutí, 110 gólov a 81 asistencií vo všetkých súťažiach. So súčtom 54 gólových asistencií a dovedna 595 utvorených streleckých príležitostí je jedným z trojice najkreatívnejších hráčov Premier League v sledovanom období od augusta 2012.Ďalšími dvoma sú Španiel David Silva (Manchester City) s bilanciou 61/566 a Dán Christian Eriksen (Tottenham) so 60 prihrávkami na gól a 547 príležitosťami pre spoluhráčov."Odvtedy, čo som ako chlapec strelil svoj prvý gól, som túžil hrať za Real Madrid. O mojom prestupe sa špekulovalo viac ako šesť mesiacov, snažil som však nerozptyľovať a odviesť maximálne výkony až do úplného konca. Chcel som sa rozlúčiť ziskom ešte jednej trofeje a to sa mi aj podarilo. Toto je dosiaľ najťažšie rozhodnutie v mojej kariére a fanúšikov Chelsea chcem ubezpečiť, že som si užíval každý moment s nimi. Viackrát som povedal, že do iného klubu ako Realu by som nikdy neprestúpil. Naďalej zostávam fanúšikom Chelsea a výsledky tohto klubu budem sledovať ako prvé. Verím, že sa na Stamford Bridge ešte vrátim, ak nás dá dokopy napríklad žreb v Lige majstrov," uviedol Eden Hazard vo svojom vyhlásení, cituje ho ESPN.Portál BBC priniesol porovnanie Hazarda s elitnými hráčmi Premier League, ktorí sa v modernej ére futbalu na Britských ostrovoch rovnako ako on pohybovali v krídelných priestoroch a so svojimi mužstvami získali aspoň jeden majstrovský titul.Belgičan so 139 bodmi v súčte gólov a asistencií (85+54) skončil druhý za fenomenálnym Walesanom Ryanom Giggsom (271), ale pred takými esami, akými sú či boli Cristiano Ronaldo (118), Raheem Sterling (109) či Damien Duff (109).Pravda, táto štatistika je závislá aj od počtu rokov v najvyššej anglickej súťaži. Giggs tam strávil dovedna 22 sezón. "Osemdesiatpäť gólov v podaní Hazarda je o jeden viac ako nastrieľal Ronaldo počas šiestich sezón v Manchestri United. Pred nimi je len rekordér Giggs," všimli si redaktori BBC Sport.Po dvojgólovej rozlúčkeoznačil škótsky komentátor BBC Pat Nevin Hazarda za najšikovnejšieho hráča, ktorý si obliekal dres Chelsea v celej 114-ročnej klubovej histórii."A to už o niečom vypovedá, ak sa rozpamätáme, akí kvalitní hráči sa za tie roky premleli v kádri ruského majiteľa Romana Abramoviča. Nesmiem zabudnúť na Franka Lamparda, ktorý mal ako osobnosť pre mužstvo ešte väčší vplyv. Čo sa však týka klasickej futbalovej zručnosti, Hazard je absolútna svetová trieda," uviedol Nevin, ktorý v minulosti tiež hrával na Stamford Bridge.Hazard je oficiálne tretí prírastok do košiara Realu Madrid po nevydarenej sezóne 2018/2019. Ešte pred Belgičanom sa hráčmi "bieleho baletu" stali brazílsky obranca Éder Militao (50 mil. eur z FC Porto) a srbský útočník Luka Jovič (60 mil. eur z Eintrachtu Frankfurt). Aktuálne je na spadnutie aj príchod brazílskeho útočníka Rodryga za 45 miliónov z FC Santos.