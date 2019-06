Tréner Čiernej Hory bojkotoval zápas s Kosovom, vyhodili ho

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Podgorica 8. júna (TASR) - Viac ako samotný piatkový súboj A-skupiny kvalifikácie futbalových ME 2020 v Podgorici medzi Čiernou Horou a Kosovom upútali udalosti mimo ihriska. Dvaja hráči domácich - Filip Stojkovič a Marko Ivanič spoločne s trénerom Ljubišom Tumbakovičom predviedli, prečo politika nepatrí do športu. Všetci traja sú etnickí Srbi a tesne pred úvodným výkopom sa rozhodli, že sa na kvalifikačnom zápase nezúčastnia.Podľa kosovkého portálu Gazetta Express podľahli tlaku srbských médií, ktoré ich nazvali zradcami. Tumbakovič však na svoje rozhodnutie doplatil, keď s ním Futbalový zväz Čiernej Hory (FSGC) hneď po zápase ukončil zmluvu.uviedol FSGC v stanovisku. Lepšie dopadli hráči, ktorých FSGC omilostil a dal druhú šancu, píše Gazetta Express.vyhlásil FSGC.Ľahké to nemal ani kapitán Čiernej Hory Fatos Bečira. Ten má kosovsko-albánsky pôvod a ani jeho neobišli nenávistné prejavy.povedal 31-ročný útočník.Čiernohorci sa okrem politiky museli vyrovnať aj s absenciou fanúšikov. Európska futbalová únia im totiž na piatkový zápas uzavrela štadión za rasistické pokriky v úvodnom kvalifikačnom dueli s Anglickom. Kosovčania situáciu využili a vybojovali bod za remízu 1:1.Hostia pričom viedli, keď sa presadil stredopoliar Werderu Brémy Milot Rashica. Kosovo potvrdilo svoju formu, keď neprehralo v štrnástom medzištátnom stretnutí za sebou. Podľa stávkarského portálu Bet365 je v tomto smere najlepším tímom v Európe.uznal kvalitu súper autor vyrovnávajúceho zásahu Stefan Mugoša.