Najoceňovanejší film Martina Šulíka vyšiel na blu-ray

Najoceňovanejší film režiséra Martina Šulíka Záhrada vyšiel digitálne reštaurovaný na blu-ray nosiči. "Dodnes je najnavštevovanejším Šulíkovým filmom v domácich kinách," dodáva k snímke z roku 1995 Slovenský filmový ústav (SFÚ).





Záhrada je Šulíkovým tretím filmom. Hlavným hrdinom je 30-ročný Jakub, ktorý nie je spokojný so svojím životom. Dlhšie nedokáže vyriešiť vzťah s vydatou Terezou, neuspokojuje ho učiteľské zamestnanie a nerozumie si s otcom. Rozhodne sa odísť na vidiek do starootcovského opusteného domu, obklopeného veľkou záhradou, ktorý si ho podmaňuje svojím čarom. V dedových zápiskoch znova objavuje jednoduché veci - učí sa kosiť trávu, orezávať stromy, páliť slivovicu, piecť chlieb. A keď spozná záhadnú Helenu, celkom to zmení jeho život."Záhradou dokázal obohatiť národnú kinematografiu o témy a postupy, aké sa v nej dovtedy a ani potom neobjavili," uvádza SFÚ k dielu, ktoré Šulík nakrútil po úspešných filmoch Neha (1991) a Všetko, čo mám rád (1992). Do hlavnej úlohy Jakuba obsadil Romana Luknára. Popri ňom účinkujú Marián Labuda, Jana Švandová, Ján Melkovič, František Kovár a Zuzana Šulajová v úlohe Heleny.Záhrada získala ocenenie Český lev v kategóriách najlepší film, najlepšia réžia, najlepší scenár, najlepší výtvarný počin, najlepší vedľajší mužský herecký výkon. Patrí jej aj cena Strieborné hrozno na 26. ročníku festivalu Lubušské filmové leto v Lagowe či zvláštna cena na 30. MFF Karlovy Vary. K filmu sa dodnes diváci radi vracajú. "Možno preto, lebo hlavný hrdina sa pokúša harmonizovať vzťah so svojím okolím, s prírodou i minulosťou. A po tom asi túži každý človek, hlavne dnes, keď žijeme v nepokojnej turbulentnej dobe," reagoval Šulík.Jeho Záhrada je aj vo Vianočnom filmovom bazáre, ktorý sa tento rok koná online na www.klapka.sk do 6. januára 2023.