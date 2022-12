V kinách je film Superžena, zaujme aj poviedkou P. Kolečka

V novom slovenskom filme Superžena, ktorý ponúka šesť pohľadov na ženy očami mužov-autorov, môže divákov zaujať aj poviedka českého scenáristu Petra Kolečka (seriál Okresní přebor, MOST!, Vyšehrad). V príbehu využil vlastnú skúsenosť z cestovania vlakom. "Stretol v ňom pána, ktorý mu hovoril o svojej dcére, vyfabuloval to do absolútnej dokonalosti, Superžena v tejto poviedke nepovie ani slovo," komentoval Kolečkov príspevok režisér filmu Karol Vosátko.





Príbeh z vlaku "odkopíroval" z reality svojho života, keď ako 17-ročný cestoval z Bratislavy do Prahy. "Skutočne sa mi to stalo, je to vyrozprávané tak, ako sa to udialo, s menšími odchýlkami," povedal pre TASR Kolečko. "Ten pán, ktorého vo filme hrá Miroslav Krobot, pristúpil v Malackách, ponúkal mi klobásky a pivo, s nadšením rozprával o dcére, s ktorou som sa mal zoznámiť. Akurát som pri tej ponuke váhal menej ako Jaroslav Plesl vo filme a nikto mi nevolal, tá žena na telefóne je tam pridaná," priblížil uznávaný scenárista a dramatik. Kreatívne zadanie napísať filmovú poviedku o superžene svojím "maskulínnym" dielom trochu obišiel. "Pre chlapa nie je jednoduché písať o ženách, ale zasa to, ako ich vidia muži, môže byť pre ženy zaujímavé," dodal k vizuálne experimentálne stvárnenej poviedke."Nevedel som, čo mám od tejto zvláštnej techniky čakať, ale keď som to videl, veľmi sa mi to páčilo, konvenuje to s nadsádzkou, ktorá v poviedke je," zhodnotil Kolečko. Priznal aj to, že patrí medzi fanúšikov poviedkových filmov. "Mám rád Divoké historky, Jarmuschovu Noc na zemi. Dnes sa poviedkové filmy veľmi nerobia, lebo panuje názor, že sa na ne veľmi nechodí, keď nemajú cieľového diváka," myslí si scenárista. Superženu označil za vzrušujúci projekt. "Je celkom vzrušujúce sa pozerať, ako k nemu pristúpili ostatní autori, som veľmi rád, že som mohol byť jeho súčasťou," poznamenal Kolečko k Vosátkovmu celovečernému debutu, ktorý vznikal vyše desať rokov.Pod ďalšími poviedkami sú podpísaní Viliam Klimáček, Stano Guštafík, Jozef Koleják a Miro Šifra. Na plátno priniesli ženy v rôznych situáciách, ktoré na prvý pohľad nemajú nič spoločné s predstavou ženy v superlatívoch. Hrajú Zuzana Kubovčíková Šebová, Tatiana Dyková, Diana Mórová, Zuzana Porubjaková, Mirka Gális Partlová, Renáta Ryníková. Mužskými náprotivkami sú Marko Igonda a Lukáš Latinák.Superžena je v kinách od 1. decembra.