Nájomných bytov je málo a sú ťažko dostupné, Slováci radšej bývajú „vo vlastnom“

Problém s pracovnou mobilitou

Domy sú uprednostnené

11.12.2020 (Webnoviny.sk) - Trh s nehnuteľnosťami zažíva v posledných rokoch silný boom. Neutíchajúci záujem o nové bývanie tlačí ceny nehnuteľností nahor, čo je podľa analytika Slovenskej sporiteľne Mateja Horňáka dôsledkom aj málo rozvinutej kultúry nájomného bývania.Vlani až takmer 91 % ľudí bývalo vo vlastnom. Veľmi vysoké podiely pritom zaznamenávajú viaceré postkomunistické krajiny.Nie je podľa Horňáka náhoda, že najvyšší podiel obyvateľov býva vo svojom práve v krajinách s komunistickou minulosťou, keďže po páde režimu bolo možné tieto byty pomerne výhodne odkúpiť."Mnoho Slovákov získalo za výhodných podmienok družstevné byty, ktoré sa vo veľkom skupovali po páde komunizmu. V tom čase sa cena trojizbového bytu pohybovala na úrovni od 40 do 70-tisíc korún," povedala ekonomická analytička FinGO.sk Lenka Buchláková "Na Slovensku do značnej miery absentuje kultúra nájomného bývania. Aj preto je nájomných bytov málo, a preto sú ťažko dostupné," povedal Horňák. Podľa dát Eurostatu žilo v roku 2019 v podnájme iba 9 % Slovákov. To je po Rumunsku a Maďarsku tretí najnižší podiel.Uprednostňovanie vlastníctva oproti nájomnému bývaniu vplýva podľa Horňáka napríklad aj na mobilitu pracovnej sily, ktorá je potom menej ochotná sťahovať sa za lepšou prácou do iného regiónu či krajiny.Z dát Eurostatu ďalej vyplýva, že takmer 21 % Slovákov býva vo svojom byte či dome zakúpeného s hypotékou. Tento podiel vzrástol za posledných desať rokov o 13 percentuálnych bodov, najvýraznejšie z krajín EÚ 27.Najvyšší podiel však zaznamenáva Holandsko s viac ako 60 %, nasledujú severské krajiny Švédsko, Dánsko a Fínsko, kde sú hypotekárne trhy dlhodobo rozvinuté. Na Slovensku sa reálne trh s úvermi na bývanie rozbehol v porovnaní s týmito krajinami podstatne neskôr.Viac ako dvojročné obdobie nízkych úrokových sadzieb pri hypotékach sa podpisuje pod narastajúci počet vlastnených nehnuteľností. "Na Slovensku vlastní viac ľudí domy ako byty, v pomere 52 % k 48 %. Väčšina našincov žije v domoch na dedine a v satelitných mestách," doplnila Buchláková.