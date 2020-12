Čaputová: Tisíce ľudí „prepadli“ sieťou štátnej pomoci počas koronakrízy, pomohli by im drobné zmeny v systéme

Štátne opatrenia fungujú

Prišli o pravidelný či jediný príjem

11.12.2020 (Webnoviny.sk) - Slovensko okrem pandemickej krízy čelí aj vážnej ekonomickej kríze. Hoci kompenzačné opatrenia na Slovensku patria medzi najmenšie v porovnaní s inými rozvinutými krajinami, štatistické údaje, ktoré sa najviac dotýkajú života ľudí ako sú nezamestnanosť, mzdy, počet osobných a firemných bankrotov, sa stále vyvíjajú lepšie, než sa očakávalo.Vo svojom profile na sociálnej sieti to tvrdí prezidentka Zuzana Čaputová . Z makroekonomického pohľadu teda podľa nej štátne opatrenia fungujú. Napriek tomu podľa hlavy štátu na Slovensku žijú tisíce ľudí, ktoré „prepadli" sieťou štátnej pomoci a pre štatistiky sú neviditeľní. Pre pandémiu stratili príjem, museli siahnuť na úspory alebo žijú na dlh.Čaputová sa vo štvrtok 10. decembra stretla s ľuďmi, ktorí počas pandémie „prepadli" systémom štátnej pomoci. Informoval o tom hovorca hlavy štátu Martin Strižinec Prezidentka pozvala do Prezidentského paláca otcov a matky rodín, ktorých životy pandémia ťažko zasiahla. Títo ľudia podľa nej svojimi príbehmi reprezentujú podobné osudy stoviek alebo tisícok ďalších ľudí. Čaputová sa stretla s viacerými živnostníkmi, ale aj s matkou samoživiteľkou, ktorá po zatvorení reštaurácie prišla o kľúčový príjem pre celú svoju rodinu.„Podobné problémy, aké som si vypočula, zažívajú tisíce rodín, prípadne rodičia samoživitelia, ktorí počas pandémie prišli o pravidelný a často aj jediný príjem. Životné situácie, ktoré ich vylučujú z poberania pomoci, sú veľmi rôznorodé, a preto neexistuje jedno jednoduché opatrenie, ktoré by vyriešilo ich situáciu. Napriek tomu títo ľudia nesmú byť pre štát neviditeľní," doplnila prezidentka. Stretnutím nechcela len poukázať na problém, ale skúsenosti konkrétnych ľudí chce tlmočiť aj príslušným ministrom.V mnohých prípadoch sa dá podľa prezidentky pomôcť len tým, že sa zo systému pomoci odstráni viacero drobných nedostatkov. Hovorí napríklad o odstránení nepotrebných administratívnych podmienok, ktoré bránia rýchlejšiemu vyplácaniu dotácií, zvoľnení podmienky poistenia v sociálnej poisťovni pre živnostníkov, ktorí prišli o príjem, umožnení poskytnutia SOS dávky pre ľudí, ktorí pracujú na dohodu a poberajú z nej malé príjmy, odstránení zbytočných podmienok, ktoré diskvalifikujú žiadateľov pre poskytnutie SOS dávky či zavedení rovnakých podmienok ako majú jednoosobové s.r.o. aj pre dvojoosobové bez zamestnancov.