Najpesimistickejší, najzlostnejší a najzúfalejší. Trump ohodnotil zjazd konkurenčných demokratov

22.8.2020 (Webnoviny.sk) - Americký prezident Donald Trump sa v piatok snažil vniesť pozitívnejšie svetlo na doterajšie pôsobenie vo funkcii. Na slová demokrata a vyzývateľa v novembrových voľbách Joea Bidena , ktorý poznamenal, že v prípade zvolenia "ukončí obdobie temna", zareagoval, že on sám na rozdiel od oponenta vidí "veľkú Ameriku".Na zjazde Demokratickej strany Trumpovi vytkli viacero zlyhaní. Biden skonštatoval, že americký národ sa pod Trumpovým vedením ocitol v "totálnej búrke", s čím však 74-ročný rodák z New Yorku nesúhlasí."Počas ostatného týždňa mali demokrati najpesimistickejší, najzlostnejší a najzúfalejší zjazd v americkej histórii. Štyri dni strávili rozprávaním o tom, že ohavná a rasistická Amerika musí byť vykúpená," vyhlásil Trump.Americký prezident sa počas nedávnych vystúpení snažil nájsť politickú výhodu v násilných scénach v mestách USA, keď sa postavil na stranu zákona a poriadku.V piatok zdupľoval, že ak v novembrových voľbách prehrá, "v krajine už nikto nebude v bezpečí a nikoho neochránia".Spoločne s demokratmi sa však zhodol na tom, že 3. novembra bude v stávke budúcnosť Spojených štátov a naše ľudstvo.Podľa Trumpa demokrati neriešia hrozbu, ktorú pre USA predstavuje Čína. Rýpol si tiež do svojho predchodcu Baracka Obamu, keď povedal: "Nemôžete byť veľký prezident po tom, ako sme museli zrušiť mnoho z toho, čo urobil".Republikáni budú mať svoj zjazd na budúci týždeň. Trump v pondelok potvrdil, že prijme republikánsku nomináciu počas prejavu, ktorý sa uskutoční naživo v Bielom dome. Jeho plány skritizovali demokrati a dokonca aj niektorí republikáni.