Po chráme Hagia Sofia zmení prezident Erdogan na mešitu ďalší byzantský kostol v Turecku

22.8.2020 (Webnoviny.sk) - Mesiac po tom, ako najvyšší súd v Turecku povolil premenu ikonického chrámu Hagia Sofia v Istanbule na mešitu, tamojšia vláda v piatok učinila rovnaký krok v prípade ďalšieho bývalého byzantského kostola.Na základe rozhodnutia prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana uverejneného v úradnom vestníku bude slúžiť ako mešita aj Chrám svätého Spasiteľa v Chóre.Kostol nachádzajúci sa neďaleko starobylých mestských hradieb je známy svojimi prepracovanými mozaikami a freskami. Pochádza zo 4. storočia, hoci súčasnú podobu nadobudol v 11. až 12. storočí.Počas osmanskej nadvlády slúžil ako mešita, kým z neho v roku 1945 nespravili múzeum podobne ako v prípade Hagie Sofie.Grécke ministerstvo zahraničných vecí dôrazne odsúdilo tento krok a vyhlásilo, že turecké orgány "urážajú charakter" stavby zapísanej do zoznamu svetového dedičstva."Je to provokácia voči všetkým veriacim. Naliehame na Turecko, aby sa vrátilo do 21. storočia k vzájomnému rešpektu, dialógu a porozumeniu medzi jednotlivými kultúrami," uviedol spomenutý grécky rezort.Premenu Hagie Sofie na mešitu odsúdili viaceré zahraničné autority vrátane pápeža Františka a pravoslávnych kresťanských lídrov. Podobný postoj sa dá očakávať aj v prípade Chrámu svätého Spasiteľa v Chóre.