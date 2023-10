Najpočetnejšiu skupinu cudzincov žijúcich na Slovensku tvoria ľudia so stredoškolským vzdelaním bez maturity

Vysokoškoláci z Česka

Zdravotníci a pedagógovia

Stredné vzdelanie bez maturity

Zdvojnásobenie počtu cudzincov

21.10.2023 (SITA.sk) - Najpočetnejšiu skupinu spomedzi cudzincov žijúcich na Slovensku tvoria ľudia so stredoškolským vzdelaním bez maturity, konkréteDruhú najpočetnejšiu skupinu predstavovali cudzinci s vysokoškolským vzdelaním, celkom. Nasledovala skupina so základným vzdelaním s podielomu cudzincov. Podľa Sčítania obyvateľov, domov a bytov (SODB) 2021 , prichádza najviac cudzincov s vysokoškolským vzdelaním z Česka, viac ako, Ukrajiny, konkrétnea Ruska, celkomCudzinci na Slovensku najčastejšie pracovali na pozícii špecialistu administratívnych, podporných a obchodných činností - viac akocudzincov, čo zároveň predstavuje takmer. Z týchto cudzincov najviac dosiahlo vysokoškolské vzdelanie, konkrétneDruhou najčastejšou pracovnou pozíciou u cudzincov bol predavač, ktorú vykonávalo, celkom. Na pozícii predavača pracovalo najviac cudzincov so stredným vzdelaním bez maturity,a predavačov s vysokoškolským vzdelaním bolo, čo je. Najviac ich pochádzalo z Ukrajiny (), Česka a Poľska (rovnako po).Podľa sčítania asi desať percent cudzincov s dosiahnutým vysokoškolským vzdelaním pracuje ako montážny robotník či upratovač a pomocník. Ide najmä o Ukrajincov. Vysokoškolské vzdelanie majú podľa SODB 2021 najčastejšie cudzinci pracujúci ako špecialisti v zdravotníctve, kde pracujecudzincov s týmto vzdelaním a taktiež pracujúci na pozícii učitelia a odborní pedagogickí pracovníci, na ktorej pracujecudzincov s vysokoškolským vzdelaním.„Až v 69 okresoch bolo u cudzincov najčastejšie zastúpené ako ich najvyššie dosiahnuté vzdelanie stredné vzdelanie bez maturity. Vo zvyšných desiatich okresoch prevládalo u cudzincov vysokoškolské vzdelanie, konkrétne v okresoch Bratislava I - Bratislava V, Pezinok, Žilina, Banská Bystrica, Košice I a Košice III," informovala hovorkyňa pre SODB 2021 Jasmína Stauder Pracovná pozícia predavač prevládala u cudzincov najmä v okresoch Prešovského a Košického kraja, pozícia špecialistu administratívnych, podporných a obchodných činností prevládala u cudzincov v okresoch Bratislava I - V, Pezinok a Senec. Podľa SODB 2021 prevažovala v severných okresoch Trnavského kraja - Skalica, Senica a Trnava a v okrese Malacky v Bratislavskom kraji pozícia montážneho pracovníka.V Žilinskom okrese, ako v jedinom na Slovensku, prevládali cudzinci na pozícii riadiaci pracovník (manažér) administratívnych, podporných a obchodných činností. Počet cudzincov, ktorí mali v čase sčítania 2021 na území Slovenska trvalý pobyt, je takmerAko ukázalo predposledné sčítanie v roku 2011, keď ich na Slovensku s trvalým pobytom bolo zaevidovaných okolo, ich počet sa takmer zdvojnásobil. Zo SODB 2021 ďalej vyplýva, že na súčasnom pobyte bolo okolocudzincov a aspoň nejaký typ pobytu malo na Slovensku takmercudzincov. Najčastejšími cudzincami s trvalým pobytom u nás sú