Najpopulárnejšieho talianskeho politika zbavili imunity, môžu ho súdiť za údajný únos

Salvini je úplne pokojný

Podpora od členov vlády

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

12.2.2020 (Webnoviny.sk) - Bývalého talianskeho ministra vnútra Mattea Salviniho v stredu zbavil Senát, horná komora talianskeho parlamentu, ministerskej imunity. Môžu ho tak začať súdiť za údajný únos, ktorého sa mal dopustiť tým, že v auguste 2019 odmietal z pozície ministra vnútra takmer týždeň vpustiť do talianskych prístavov 140 a neskôr 116 migrantov na lodi talianskej pobrežnej stráže, a tým niektorých z nich vystavil nebezpečenstvu či dokonca ohrozeniu života.Salvini, ktorý je síce momentálne v opozícii, no je najpopulárnejším politikom v Taliansku, aj sám žiadal, aby ho zbavili imunity. "Som úplne pokojný a som hrdý na to, čo som spravil. A spravím to opäť, akonáhle sa zase dostanem do vlády," vyhlásil v stredu ešte pred hlasovaním v Senáte. Senátori Salviniho antiimigrantskej strany Liga krátko pred hlasovaním opustili rokovaciu sálu, a senátori zvyšných strán hlasovali väčšinovo za zbavenie imunity.Dráma na mori, počas ktorej Taliansko aj napriek odporu Salviniho previezlo z lode na pevninu najskôr 24 ľudí trpiacich zdravotnými problémami, sa začala 25. júla 2019. Po tom, čo na Salviniho apelovala katolícka cirkev, a viaceré krajiny sa zaviazali, že sa o migrantov z lode postarajú, Salvini nakoniec zvolil a loď Gregoretti pristála 31. júla pri talianskych brehoch.Salviniho čaká ešte jedna veľmi podobná kauza, tá sa bude týkať lode Sea-Watch 3 nemeckej mimovládky Proactiva Open Arms, ktorá mala na palube 40 migrantov a ktorej tiež Salvini v auguste 2019 odoprel pristátie v Taliansku. Kapitánka lode Carola Rackete sa mu však vzoprela a zamierila si to k talianskym brehom aj napriek zákazu.Taliansko teraz žije sporom o to, nakoľko boli tieto a viaceré ďalšie rozhodnutia nepovoliť pristátie lodí s migrantmi v talianskych prístavoch kolektívnym rozhodnutím celej talianskej vlády, a nakoľko šlo len o súkromnú aktivitu Salviniho.Salvini tvrdí, že pri týchto rozhodnutiach mal podporu aj od ostatných členov vlády, v neposlednom rade aj od premiéra Giuseppeho Conteho. Hnutie piatich hviezd, ktoré bolo so Salviniho Ligou vtedy v koalícii, to však popiera a tvrdí, že minimálne v prípade lode Gregoretti rozhodoval len Salvini a nikoho iného sa na názor nepýtal.