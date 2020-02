Zamestnávatelia považujú návrhy vlády za populistické, zaplatia ich občania a podnikatelia

Žiaden posun za 20 rokov

Dvojnásobné zvýšenie prídavku na dieťa

12.2.2020 (Webnoviny.sk) - Za obchádzanie sociálneho dialógu a populizmus považuje Prezídium Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ) vládou schválené návrhy na zdvojnásobenie prídavku na dieťa a zavedenie trinástych dôchodkov. "Uvedené návrhy neboli s predstaviteľmi AZZZ SR vôbec prerokované. Je to jasný populizmus a predvolebná agenda, ktorá prichádza v nevhodnom čase," skonštatovala pre agentúru SITA hovorkyňa AZZZ Miriam Filová.Upozornila na to, že spomínané návrhy nie sú rozpočtovo kryté, takže ich v konečnom dôsledku zaplatia občania a podnikatelia. "Táto agenda sa dala riešiť systematicky počas celého volebného obdobia, a nie skráteným legislatívnym procesom pred koncom volebného obdobia," tvrdí.Predsedovi Smeru-SD Robertovi Ficovi zamestnávatelia pripomenuli jeho vyjadrenie pred voľbami spred vyše 20 rokov. "Vtedy opozičný poslanec Robert Fico kritizoval návrh ministerky Oľgy Keltošovej na zvýšenie dôchodkov, ktorý označoval ako 'politicky nekultúrny'," uviedla hovorkyňa AZZZ. Zamestnávatelia kritizujú, akým spôsobom v stredu vláda schválila viaceré návrhy. "Mrzí nás, že za viac ako 20 rokov sme sa v politickej kultúre nikam neposunuli," dodala Filová.Od decembra tohto roka by sa mal na Slovensku zaviesť trinásty dôchodok pre všetkých penzistov. Ten nahradí doterajší vianočný príspevok, ktorý Sociálna poisťovňa vlani vyplácala len tým penzistom, ktorých dôchodok alebo úhrn dôchodkov dosahoval najviac 658,50 eura. Kým suma vianočného príspevku klesala s rastúcou výškou dôchodku, trinásty dôchodok bude Sociálna poisťovňa vyplácať v rovnakej výške pri rovnakom druhu dôchodku. Všetci starobní dôchodcovia by mali dostávať trinásty dôchodok v sume 460 eur, čo je priemerná suma starobnej penzie. Vyplýva to z návrhu novely zákona o sociálnom poistení, ktorý v stredu schválila vláda. Kabinet súčasne schválil návrh, aby sa parlament legislatívnym návrhom zaoberal v skrátenom legislatívnom konaní. Výdavky na vyplácanie trinástych dôchodkov majú v tomto roku dosiahnuť 589 miliónov eur ročne. Po odpočítaní 147 miliónov eur, ktoré sa usporia na zrušených vianočných príspevkoch, tak čisté výdavky na trináste penzie predstavujú 442 miliónov eur.Poberatelia ostatných druhov dôchodkov by mali dostávať vždy v decembri trinásty dôchodok vo výške, ktorá zodpovedá priemernej sume daného druhu dôchodku. Pri predčasných dôchodcoch má ísť o 433 eur, invalidných penzistoch s mierou postihnutia nad 70 percent 380 eur, invalidných dôchodcoch pri miere postihnutia do 70 percent 209 eur, vdovy majú poberať trinásty dôchodok v sume 263 eur, vdovci 208 eur a poberatelia sirotských dôchodkov 138 eur. Trinásta penzia pre poberateľov sociálnych dôchodkov má dosahovať 255 eur a invalidných dôchodcov z mladosti 281 eur. Nárok na trinástu penziu má mať 1,422 mil. dôchodcov.Vláda tiež schválila návrh novely zákona o prídavku na dieťa, podľa ktorého sa mesačný prídavok na dieťa od začiatku budúceho roka zvýši z 24,95 eura na 50 eur. Aj týmto návrhom by sa mal parlament zaoberať v skrátenom legislatívnom konaní. Zvýšenie prídavkov na deti si v budúcom roku vyžiada 300 miliónov eur, v roku 2022 to má byť 333 miliónov eur a v roku 2023 už 341 miliónov eur."Vnímam to ako zodpovedné voči ľuďom, ktorí tu žijú," povedal na tlačovej besede po rokovaní vlády premiér Peter Pellegrini. V tohtoročnom rozpočte bude podľa premiéra potrebné nájsť 442 miliónov eur na vyplácanie trinástych dôchodkov. "Pôjde o kombináciu viacerých zdrojov," tvrdí. Prvým zdrojom je podľa neho vyšší výber sociálnych odvodov vďaka rastu miezd, druhým lepší výber dane z pridanej hodnoty a tretím zdrojom škrtanie výdavkov v niektorých oblastiach. "Slovenské verejné financie vždy zvládli zafinancovať takéto opatrenia," tvrdí Pellegrini.