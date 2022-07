Najracionálnejšia by bola podľa politológa rekonštrukcia vlády, skončiť by mal Matovič aj Sulík

Kollár by bol znovu v koalícii

Spory sú osobné

Problémy sa dajú očakávať

2.7.2022 (Webnoviny.sk) - Vládna koalícia by sa nemala rozpadnúť a ak by sa tak stalo, s veľkou pravdepodobnosťou by to viedlo k predčasným voľbám.Pre agentúru SITA to povedal politológ Tomáš Koziak v súvislosti s napätou situáciou vo vládnom zoskupení medzi stranou Sloboda a Solidarita (SaS) a hnutím Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Podľa politológa za istých okolností by mohlo dôjsť aj k zmenám vo vláde, kedy by v nej už neboli dvaja lídri koaličných strán, a to minister financií Igor Matovič (OĽaNO) a minister hospodárstva Richard Sulík (SaS).Pri predpoklade, že by sa koalícia nemala rozpadnúť, Koziak vychádza „z logiky moci“. Uviedol, že ak by koalícia zanikla, neprofitovala by z toho žiadna strana.„Snáď Boris Kollár by bol znovu vo vládnej koalícii. Aj preto sa dnes takto správa. Myslím si, že opäť dôjde ku kompromisu. V koalícii sa dohodnú na tom, že sa budú snažiť lepšie spolupracovať,“ usúdil politológ.SaS má na budúci týždeň rozhodnúť, za akých podmienok bude v koalícii pôsobiť. Keby napokon z koalície odišla, vina by podľa Koziaka padla práve na túto stranu „s bonusom, že sa postarala o pád vlády aj so Smerom a pravicovými extrémistami, čo by nebol dobrý výsledok“.Otázku prípadných personálnych zmien vo vláde Koziak komentoval tak, že by bolo najracionálnejšie, keby k rekonštrukcii vlády došlo.„Tlak, aby Igor Matovič odišiel z postu ministra financií, OĽaNO nebude akceptovať z dôvodu, že ide o predsedu najsilnejšej koaličnej strany. Ak by to však mal byť kompromis na hrane, tak potom by došlo aj k odchodu Richarda Sulíka z postu ministra hospodárstva. V takomto prípade by tá vláda mohla fungovať najracionálnejšie možným spôsobom až do riadneho termínu volieb,“ priblížil politológ.Ani tým by však podľa Koziaka napätie v koalícii nezmizlo, pretože lídri týchto strán by sa ďalej stretávali na koaličných radách, pričom ich spory sú v osobnej rovine.„Tie spory sa týkajú aj toho, ako jeden a druhý minister spravuje svoj rezort. Ak by teda došlo k výmene na ministerských postoch, pre koalíciu by to mohlo byť možno najstabilnejšie riešenie,“ mienil Koziak.O fungovaní koalície, ktorá sa môže dohodnúť na istých korekciách, politológ povedal, že iná situácia medzi koaličnými partnermi už nebude a problémy sa dajú očakávať aj naďalej.„Ani v bežnom ľudskom živote to nefunguje na prepínač, že teraz sa už budeme k sebe správať slušne. Medzi lídrami Matovičom a Sulíkom tie spory budú pokračovať. Tejto koalícii by však pomohlo, že by obidvaja lídri z postu ministrov odišli,“ zhodnotil Koziak.Dodal, že by nešlo o stopercentné riešenie, ale bol by o dôvod menej, aby sa na verejnosti „pretriasali“ ich vzájomné spory o tom, ako spravujú svoje rezorty.