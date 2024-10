Najrozsiahlejšia výstava modernej drevenej architektúry Fórum drevostavieb 2024 & 2023 predstavuje v UVP Technicom TU v Košiciach vyše 60 inšpiratívnych realizácií zo Slovenska, ČR a Rakúska

14.10.2024 (SITA.sk) - Rodinné domy, víkendové bývanie, materské školy, nadstavby, stavby turistického ruchu či malá architektúra v krajine... Z dreva, s použitím moderných drevených materiálov a progresívnych technológií, možno v súčasnosti stavať a obnovovať najrôznejšie typy budov rýchlo, precízne a s minimálnou ekologickou záťažou na okolité prostredie. Organizátor prehliadky FÓRUM DREVOSTAVIEB – OZ Centrum ARCHA – pozýva záujemcov o udržateľnú architektúru a súdobú výstavbu na návštevu rozsiahlej výstavy modernej drevenej architektúry do 31. októbra 2024 a na účasť na sprievodnej konferencii dňa 23. októbra 2024 od 13:30 v priestoroch UVP Technicom TU v Košiciach.V poradí už 13. ročník nesúťažnej prehliadky modernej drevenej architektúry FÓRUM DREVOSTAVIEB, ktorú od roku 2012 na Slovensku organizuje OZ Centrum udržateľnej architektúry ARCHA, ukončuje svoje putovanie v októbri 2024 v Košiciach po úspešných výstavách a konferenciách v Bratislave a v Žiline. Inštalácia výstavy v UVP Technicom TUKE (1. – 31. 10. 2024) je najrozsiahlejšia z doterajších v histórii prehliadky a približuje vyše 60 kultivovaných moderných drevených stavieb zo SR, ČR a Rakúska. "Vzhľadom na veľkorysé priestory UVP Technicom sme mohli spolu s dielami vybranými v ročníku 2024 predstaviť aj drevostavby vybrané na prehliadku FÓRUM DREVOSTAVIEB v roku 2023. Ide o najrozsiahlejší prehľad modernej drevenej architektúry v SR za posledné roky, ktorý predstavuje predovšetkým realizované stavby slovenských architektov a staviteľov. Spektrum stavieb možno mnohých prekvapí, lebo predstavuje nielen malé stavby ako rodinné či víkendové domy, ale aj väčšie verejné budovy ako školy a škôlky, telocvičňu, obchodné centrum a ďalšie. Áno, aj také sa u nás už stavajú a veríme, že ich bude čoraz viac! Drevostavby sú formou ekologickej a udržateľnej výstavby, ktorá prináša rad úžitkových a estetických benefitov užívateľom i širšiemu okoliu. Preto sa po celom svete výrazne zvyšuje podiel stavieb z dreva v novej výstavbe i pri obnove starších budov," vysvetľuje architektka Ľubica Fábri, organizátorka a kurátorka prehliadky.Prečo sa výstavba z dreva považuje za pokrokovú, ekologickú a udržateľnú? Na sprievodnom podujatí k výstave v Košiciach – odbornej konferencii MÉTY V STAVANÍ Z DREVA 2024 – priblížia fundovaní a skúsení odborníci 23. 10. 2024 od 13:30 prednosti a prínosy stavania z dreva pre investorov i pre životné prostredie a celú spoločnosť. Na programe konferencie sú vystúpenia skúsených architektov a staviteľov drevostavieb, ako aj teoretikov či dodávateľov materiálov. "Konferencie sa môžu zúčastniť nielen odborníci, profesionáli či študenti stavebných odborov, ale aj záujemcovia o stavanie z dreva z radov širšej verejnosti. Považujeme za dôležité zvyšovať povedomie o prínosoch drevostavieb pre celú spoločnosť a životné prostredie. Výrazne stúpa význam dekarbonizácie ovzdušia, ktorá sa dá dosiahnuť zabudovaním CO2 v stavbách použitím drevených materiálov. Drevo je jediný dorastajúci a trvalo obnoviteľný stavebný materiál na našej planéte. Navyše, počas rastu vytvárajú stromy aj jedinečné prírodné prostredie," dodáva Ľubica Fábri. Detaily programu konferencie nájdu záujemcovia o účasť tu ADMAGAZIN | FÓRUM DREVOSTAVIEB 2024 Ako v doterajších ročníkoch prehliadky FÓRUM DREVOSTAVIEB, moderné drevostavby, predstavené na panelovej výstave v UVP Technicom TU v Košiciach, vznikli v nedávnom období a niektoré z nich sú predstavené verejnosti po prvý raz. Autormi pestrej škály stavieb z hľadiska typológie, dispozície i formy sú renomované architektonické ateliéry i mladí začínajúci tvorcovia. Na výstave sa návštevníci môžu zoznámiť aj s dielami popredných tvorcov z Česka ako Kamil Mrva, Perspektiv, Molo architekti či architektov z Rakúska – Juri Troy, Andi Breuss a ďalší. Z erudovaných slovenských architektonických ateliérov sú na výstave zastúpení okrem iných Pokorny architekti, KubisArchitekti, Ateliér Van Jarina, Createrra, JRKVC, Aplan či Pantograph. Práce mladšej generácie vo vystavenej kolekcii vznikli napríklad v ateliéroch Haus, GRAU architects, OFFICE110, MDA (Michal Diviš), Tornyos Architects. Na výstave návštevníci nájdu aj dve aktuálne ocenené drevostavby v prestížnej súťaži CEZAAR 2024 ktorú organizuje SKA – cena v kategórii Rodinné domy a Cena verejnosti – Rodinný dom Devín (Maroš Fečík, Plusminusarchitects) a cena v kategórii Občianske stavby - Dostavba ZŠ v Devínskej Novej Vsi (Katarína Bergerová, Martin Hudec – Atomstudio a Daniel Kubiš, KubisArchitekti)."Celosvetovým trendom je stavať čoraz viac verejných a viacpodlažných budov, ktoré využívajú drevo ako trvale obnoviteľný stavebný materiál, významne viažu zo vzduchu CO2, zlepšujú klímu v mestách a zároveň poskytujú ľuďom prostredie na prácu, vzdelávanie a život s vysokou pridanou hodnotou. Priali by sme si, aby moderných drevostavieb s kultivovanou architektúrou bolo čoraz viac aj na Slovensku. Staviteľské a materiálové zázemie máme, veríme vo väčšie zanietenie architektov a projektantov pre plánovanie udržateľných stavieb a osvietenosť investorov pre stavanie z dreva," dodáva Ľubica Fábri na margo prehliadky FÓRUM DREVOSTAVIEB 2024.Záštitu nad Salónom drevostavieb 2024 prevzali pán Dr. Johannes Wimmer, veľvyslanec Rakúskej republiky v SR, Slovenská komora architektov (SKA) a Spolok architektov Slovenska (SAS). Podujatie podporujú renomovaní stavitelia, dodávatelia materiálov a služieb v oblasti drevostavieb, partnerské média a odborné organizácie.Výstava FÓRUM DREVOSTAVIEB 2024 & 2023 v UVP Technicom TU v Košiciach je prístupná verejnosti do 31. 10. 2024, denne od 8:00 – 17:00 vstup zdarma.Výzvu pre architektov a projektantov na účasť na novom ročníku medzinárodnej prehliadky FÓRUM DREVOSTAVIEB 2025 zverejnia organizátori už 15. októbra 2024 na FB profiloch Fórum drevostavieb a admagazin, ako aj na www.admagazin.sk