Nebezpečná sekta sa infiltrovala do prokuratúry a kompetentné orgány mlčia, progresívci budú žiadať odpovede (video)

Žilinka sa len prizerá

Bezpečnostná previerka

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Vyšetrovanie českej reportérky

Šikanovanie reportérky Karolíny Kiripolskej

Stanovisko prokurátorky Pavlaninovej

14.10.2024 (SITA.sk) - Progresívne Slovensko bude na úrovni parlamentných výborov žiadať odpovede na to, ako je možné, že sa nebezpečná sekta infiltrovala do slovenskej prokuratúry . Podľa opozičného hnutia koná žilinská prokurátorka v prospech sekty AllatRa, ktorá je považovaná za nástroj ruskej hybridnej vojny. Jej lídrom je ukrajinský štátny občan Igor Michajlovič Danilov, ktorý sa usídlil na Slovensku. Na Ukrajine je trestne stíhaný."Táto organizácia sa dokázala infiltrovať až na prokuratúru, čo podľa nás svedčí o zásadných bezpečnostných zlyhaniach štátu," povedala poslankyňa Zuzana Števulová Maroš Žilinka sa podľa jej slov len prizerá a budí dojem, akoby sa bál tejto sekty alebo niečoho iného. Žilinská prokurátorka vypočúvala viacero ľudí, ktorých sekta žiada stíhať za kritické články. Podľa PS ide o šikanu novinárov.Števulová, ktorá je členkou osobitného kontrolného výboru na kontrolu činnosti SIS, bude spolu s ďalšími poslancami z PS Martinom Dubécim Jaroslavom Spišiakom na výbore požadovať odpovede na otázky týkajúce sa infiltrácie sekty AllatRa propagujúcej ruskú agresiu na Ukrajine do slovenskej prokuratúry.Zaujímať ich bude, či je činnosť tejto sekty zo strany SIS monitorovaná, na základe akého oprávnenia sa tu títo ľudia zdržiavajú a či sú monitorované finančné toky sekty.Danilov je údajne na Slovensku už od roku 2022. Števulová v pondelok podala na ministerstve vnútra infožiadosť a chce vedieť, aký je pobytový status Danilova a ak je na Slovensku oprávnene, či sa dá jeho status zmeniť v prípade, že ako cudzinec predstavuje bezpečnostnú hrozbu pre Slovensko.Žilinská prokurátorka Lucia Pavlaninová má čerstvú bezpečnostnú previerku na stupeň Dôverné. Poslanci za PS budú žiadať zvolanie mimoriadneho výboru na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu (NBÚ) , na ktorom sa chcú pýtať riaditeľa NBÚ, či si bol úrad pri vydávaní bezpečnostnej previerky vedomý prepojenia prokurátorky na túto organizáciu, ktorá vykazuje mnohé znaky sekty.Poslanec PS Branislav Vančo vyzýva generálneho prokurátora Maroša Žilinku, aby okamžite začal v tejto veci konať a aby spoločne s krajským prokurátorom iniciovali zákonné preverenie trestného konania a jeho účelovosti."Nie je možné, aby prokuratúra konala v prospech nejakej sekty alebo organizácie a podporovala jej ciele. Naopak, prokuratúra má chrániť verejný záujem, štát a ľudí, ktorí by mohli byť zneužití takýmito organizáciami," podčiarkol.Poslanec Hargaš dodal, že je nemysliteľné, aby všetci kompetentní mlčali. Mlčí podľa neho generálny prokurátor, vedenie Slovenskej informačnej služby aj vedenie Národného bezpečnostného úradu. Krajská prokuratúra v Žiline vyšetruje českú reportérku Kristinu Cirokovú z portálu Seznam Správy pre jej reportáže a podcasty o sektách. Informoval o tom denník Sme s odvolaním sa na domovský portál Cirokovej.Novinárku konkrétne podozrievajú zo zločinu založenia, podpory a propagácie hnutia smerujúceho k potlačeniu základných práv a slobôd. Podľa Sme vec súvisí s tým, že Ciroková upozornila, že sa na Slovensku skrýva vodca sekty AllatRa, ktorého na Ukrajine vinia z niekoľkých zločinov."Ciroková už bola v Prahe aj na výsluchu, ktorého sa zúčastnila aj slovenská prokurátorka Lucia Pavlaninová. Novinárka sa ocitla v pozícii obvinenej, hoci v skutočnosti zatiaľ nie je formálne trestne stíhaná. Táto situácia nastala preto, že Slovensko nedávno zaviedlo v Trestnom poriadku nový inštitút podozrivej osoby. Takéto postavenie však české právo nepozná," uviedol denník Sme. Zároveň tiež informoval, že samotná prokurátorka v minulosti agitovala za sektu známu ako Tvorivá spoločnosť Investigatívne centrum Jána Kuciaka (ICJK) protestuje proti šikanovaniu reportérky Karolíny Kiripolskej v prípade AllatRa. Informovalo o tom ICJK s tým, že Kiripolská vo štvrtok 10. októbra vypovedala pred orgánmi činnými v trestnom konaní, pričom dôvodom bol jej článok o aktivitách občianskych združení AllatRa a Tvorivá spoločnosť."Na výsluch ju predvolal námestník žilinského krajského prokurátora Martin Kováč v prípade, kde je v pozícii podozrivej česká novinárka Kristína Ciroková," priblížilo ICJK, ktoré považuje výsluch svojej reportérky v pozícii svedka za snahu o zastrašovanie a o pokus štátnej moci odradiť novinárov od práce na témach a otázkach verejného záujmu. Prokurátorka Pavlaninová vydala stanovisko, v ktorom uviedla, že nie je žiadnym spôsobom zapojená do činnosti organizácií AllatRa, respektíve Tvorivá spoločnosť, a ani nie je ich členom. Pavlaninová sa zároveň rozhodla vzdať sa funkcie vedúcej prokurátorky oddelenia trestného a boja s organizovaným zločinom Krajskej prokuratúry Žilina.Krajský prokurátor Tomáš Balogh v tejto súvislosti pripomenul, že trestné konanie v danej veci je vedené na základe trestného oznámenia konkrétneho oznamovateľa, pričom žilinská krajská prokuratúra je vecne príslušná vykonávať dozor nad zachovávaním zákonnosti v trestnom konaní.Zároveň uistil verejnosť, že na krajskej prokuratúre ani na jej podriadených okresných prokuratúrach nestrpí akýkoľvek prejav jej zamestnancov smerujúci k podpore alebo propagácii organizácií usilujúcich sa odstrániť demokratický spoločenský poriadok.