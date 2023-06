Najrýchlejší dopravný prostriedok, ktorý je výhrou aj pre životné prostredie

Najčistejšia motorová doprava

Zelenšia batéria

Akumulátory späť do obehu

Druhý život pohonných jednotiek

8.6.2023 (SITA.sk) - Ľudstvo sa presúva, cestuje a sťahuje, takto to jednoducho bolo, je a bude. Naša súčasná forma presúvania je zodpovedná za plnú pätinu všetkých emisií CO2 na svete. Jazda na elektorbicykloch pomáha túto hodnotu znižovať, pretože najmä na kratšie vzdialenosti dokáže nahradiť automobily. Štúdie preukázali, že na vzdialenosť do 10 km v mestách je elektrobicykel najrýchlejší dopravný prostriedok. Elektrobicykle v doprave zaberajú málo miesta a nevytvárajú hluk a ani výfukové plyny. Presun na elektrobicykloch je výhrou pre životné prostredie, a tým aj pre nás všetkých.V porovnaní s ostatnými dopravnými prostriedkami vypúšťajú elektrobicykle výrazne nižšie emisie. Zatiaľ čo u elektrobicykla je hodnota emisií CO2 od 2 do 5 g/km v závislosti na zvolenej pomoci elektromotoru, u osobných automobiloch je to v priemere 150 g CO2/osobokilometer a u verejnej doprave 50 až 110 g CO2/km.*)Čo sa týka emisií CO2, elektrobicykle sú odpoveďou na problémy súčasnosti: nedostatok zdrojov, zmena klímy a rastúca urbanizácia. Ľudia, ktorí k doprave používajú elektrobicykle sa pohybujú lacnejšie a s výrazne menším dopadom na životné prostredie.Hoci výroba akumulátora či pohonné jednotky vytvárajú viac emisií ako výroba komponentov bežných jazdných kôl, užívatelia elektrobicyklov jazdia oveľa častejšie a na výrazne dlhšie vzdialenosti. Najväčšia uhlíková stopa pripadá na akumulátor, ktorý sa na celkovej hodnote podiela 60%. Je spočítané, že k tomu, aby sa elektrobicykel stal uhlíkovo neutrálny, stačí, keď na ňom majiteľ ujde 450 km, ktoré by inak ušiel autom so spaľovacím motorom. V každodennom živote je možné použiť elektrobicykle namiesto automobilu, ako napríklad pri ceste na nákup s elektrickým nákladným bicyklom . Podľa popredného výrobcu komponentov elektrobicyklov Bosch eBike Systems, je spotreba energie veľmi nízka – ide približne o 7 Wh elektrickej energie na prejdený kilometer.Spoločnosť Bosch eBike Systems neustále znižuje kritické suroviny v batériách pre elektrobicykle a so všetkými dodávateľmi spolupracuje na technologickom vývoji batériových článkov. Od Roku 2013 sa jej vďaka technologickému vývoju podarilo znížiť obsah kobaltu v katódach batériových článkov o 65%. Cieľom je ďalšie znižovanie za súčasného zvýšenia kapacity batériových článkov.Akonáhle batéria dosiahne konca svojej životnosti, musí byť vhodným spôsobom zlikvidovaná. Spoločnosť Bosch eBike Systems vyzýva všetkých užívateľov elektrobicyklov, aby závadné alebo nepoužívané batérie odovzdali svojmu špecializovanému predajcovi, ktorý zaistí ich správnu a zodpovednú likvidáciu. Vhodnými recyklačnými postupmi sa šetria zdroje a dochádza k návratu cenných surovín späť do obehu. Bosch eBike Systems podporuje nové a udržateľné metódy recyklácie. Účinnosť využitia závisí od procesu recyklácie, ktorej účinnosť môže byť dnes vyššia ako 90%. Vo väčšine prípadov je vrátenie a recyklácia batérií pre užívateľov elektrobicyklov zadarmo.Opraviteľnosť a jednoduchá údržba sú pre Bosch eBike Systems dva z kľúčových momentov v budovaní dobre fungujúceho recyklačného hospodárstva. Nezávislým predajcom jazdných kôl výrobca poskytuje znalosti i nástroje k údržbe a opravám pohonných jednotiek. Pokiaľ je to možné, pohonné jednotky Bosch eBike Systems sú repasované a po otestovaní opäť vrátené zákazníkovi s plnou funkčnosťou. V prípade, že je miera poškodenia príliš veľká, jednotka sa demontuje na diely určené k recyklácii a nahradí sa za novú.*) Údaj uvádzaný Nemeckým spolkovým úradom pre životné prostredieInformačný servis