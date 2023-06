Pozornosť sveta po zničení Kachovskej priehrady nebola dostatočná, kritizuje Zelenskyj (video+foto)

Situácia v Chersonskej oblasti

Nedostatočná pozornosť sveta

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

8.6.2023 (SITA.sk) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj označil v stredu situáciu po zničení Kachovskej priehrady Chersonskej oblasti za „katastrofálnu". Upozornil pritom najmä na situáciu v Rusmi okupovanej časti. Informuje o tom spravodajský portál CNN.„Dnes sme sa celý deň venovali následkom ruského teroristického útoku na vodnú elektráreň Kachovka. Desiatky osád na nami kontrolovanom území boli zaplavené. Tisíce domov boli zaplavené!," povedal Zelenskyj počas nočného príhovoru a dodal, že „situácia v okupovanej časti Chersonskej oblasti je úplne katastrofálna".Okupanti podľa neho „jednoducho nechali ľudí v týchto hrozných podmienkach. Bez záchrany, bez vody, len na strechách domov v zaplavených obciach".Ukrajinský prezident zároveň vyzval na „jasnú a rýchlu" humanitárnu reakciu zo strany medzinárodnej komunity. Upozornil pritom, že je zložité povedať, „koľko ľudí v dočasne okupovanej časti Chersonskej oblasti by mohlo zomrieť bez záchrany, bez pitnej vody, bez jedla, bez lekárskej pomoci".Ukrajinská armáda a záchranné služby podľa neho „zachraňujú toľko ľudí, ako je len možné" a to aj napriek ruskému ostreľovaniu.„Keď sa naše jednotky snažia dostať (obyvateľov) preč, okupanti na nich z diaľky strieľajú," povedal v rozhovore pre nemecký denník Bild. „Vo chvíli, keď sa ich naši pomocníci pokúšajú zachrániť, strieľajú na nich. Všetky následky uvidíme až o niekoľko dní, keď voda trochu opadne," dodal.Je preto podľa neho „potrebné vyvinúť väčšie úsilie. Potrebujeme, aby sa medzinárodné organizácie, ako napríklad Medzinárodný výbor Červeného kríža, okamžite zapojili do záchrannej operácie a pomohli ľuďom v okupovanej časti Chersonskej oblasti," povedal Zelenskyj a vyjadril sklamanie s tým, že „bohužiaľ, pozornosť sveta nebola dostatočná".