Najskôr im zavraždia rodičov a siroty potom násilne deportujú do Ruska, informovala Denisovová

21.4.2022 (Webnoviny.sk) - Ruské jednotky násilne deportujú ukrajinské deti do Ruska. Na komunikačnej platforme Telegram to uviedla ukrajinská verejná ochrankyňa ľudských práv Lyudmyla Leontiyivna Denisova Podľa nej zadržali skupinu ukrajinských tínedžerov vo veku 14 až 15 rokov z Doneckej a Luhanskej oblasti.Tých potom deportovali s pomocou charitatívnej organizácie do ruského mesta Vladimir. Denisova povedala, že existujú správy, že rodičov týchto detí predtým zabili ruské sily.