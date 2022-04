Kedy sa skončí vojna na Ukrajine? Podľa Podoľaka to môže byť pri priamych rozhovoroch Zelenského s Putinom

21.4.2022 - Vojna na Ukrajine „sa môže skončiť priamymi rozhovormi“ medzi prezidentmi Ukrajiny a Ruska - Volodymyrom Zelenským Vladimirom Putinom . Ako referuje spravodajský web CNN, povedal to poradca ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoľak.Poznamenal, že rozhovory sú síce možné, no čaká na posúdenie situácie, ako bude v najbližších dňoch pokračovať ruská vojenská ofenzíva na východe Ukrajiny.Podľa Podoľaka tím právnikov, konzultantov a vyjednávacia skupina z ukrajinskej strany na tom pracuje a dodal, že dúfa, že „pozícia prezidenta Volodymyra Zelenského bude v týchto rozhovoroch mimoriadne silná“.V súvislosti so zintenzívnením ruskej agresie v Donbase Podoľak podotkol, že ruská armáda má dostatok zdrojov a rakiet, a preto naďalej bombarduje ukrajinské mestá. „Stále majú personálnu silu a množstvo techniky. Preto chvíľu počkajme a potom budeme môcť posúdiť pozície strán,“ povedal Podoľak a doplnil, že v priebehu budúceho týždňa či týždňa a pol bude jasnejšie, ako by sa situácia mohla vyvinúť.