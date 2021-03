Najslávnejší futbalový štadión Maracana má nové meno, Pelé dostal darček k osemdesiatke

Dôstojná pocta skvelému futbalistovi

Rekordný zápis návštevnosti

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

11.3.2021 (Webnoviny.sk) - Najznámejší a zrejme aj najslávnejší futbalový štadión na svete nesie od pondelka nové meno. Brazílska Maracana v Riu de Janeiro sa oficiálne premenovala na Štadión Edsona Arantesa do Nascimenta - kráľa Pelého Od regionálnej vlády je to darček k Pelého nedávnym 80. narodeninám. "Je to dôstojná pocta mužovi, ktorý je po celom svete uznávaný za dedičstvo, ktoré zanechal vo svetovom aj brazílskom futbale," komentovali oficiálne zdroje z lokálnej vlády v Riu de Janeiro na webe CNN.Trojnásobný majster sveta odohral v minulosti veľa zápasov na Maracane a v roku 1969 tam dosiahol a tisíci gól svojej kariéry - v drese svojho materského klubu FC Santos proti miestnemu tímu Vasco da Gama. Maracana kedysi niesla aj meno brazílskeho žurnalistu Maria Filha, ktorý dal v 40. rokoch 20. storočia podnet na jej postavenie.Na Maracanu kedysi na futbal pravidelne chodilo viac ako 100 000 divákov, po poslednej rekonštrukcii v roku 2013 jej kapacitu znížili na 78 838 divákov. Stavať ju začali v roku 1948 ako hlavný stánok majstrovstiev sveta 1950, ktoré hostila Brazília.Kompletne ju však dostavali až v roku 1965. Napriek tomu na neskolaudovanom štadióne v Riu de Janeiro16. júla roku 1950 odohrali pamätné finále Brazília - Uruguaj (1:2), pri ktorom zahynuli štyria ľudia. Dvaja mali dostať infarkt a ďalší dvaja spáchali samovraždu. Na tribúnach sa vtedy oficiálne tiesnilo 199 854 divákov, čo je dodnes platný rekordný zápis. Niektoré brazílske zdroje však uvádzali aj cifru 210 000 divákov.Brazília si počkala na prvý titul majstra sveta do roku 1958 a potom pridala ďalšie dva v rokoch 1962 a 1970. Všetky boli s Pelém v zostave. V roku 1958 vo Švédsku sa stal vo veku 17 rokov a 249 dní vôbec najmladším majstrom sveta vo futbale v histórii. V modernej ére už bez Pelého získala Brazília tituly aj v rokoch 1994 a 2002.