Slovenskí hádzanári vysoko podľahli Španielom v Euro Cupe, problémom je ofenzíva (foto)

Euro Cup 2022 - 6. kolo - streda:

Slovensko - Španielsko 18:30 (8:16)

Slovensko: Konečný, Čupryna - Slaninka 2, Š. Macháč 2, Rešovský, M. Briatka 1/1, J. Briatka, Ivanicja, Bogár, L. Urban 3, M. Mikita 1, Rábek 2, Rečičár 4/1, P. Hruščák 3, M. Kucsera ml.

Španielsko: Pérez de Vargas, Corrales - Gurbindo 1, Entrerríos 1, A. Dujšebajev 4, Solé 9/2, Goňi Leoz 1, Figueras 1, Balaguer 5/1, Morros, Casado 2/1, Ariňo 2, Tarrafeta 1, Sanchéz-Migallón 1, Marchán 1, D. Dujšebajev 1

Pok. hody: 5/2 - 4/4, vylúčení: 3 - 1, rozhodovali: D. Lončar a Z. Lončar (obaja Chor.), hralo sa bez divákov

Tabuľka Euro Cupu:

1. Chorvátsko 2 2 0 0 62:55 4

2. Španielsko 3 1 0 2 87:81 2

3. Maďarsko 2 1 0 1 59:60 2

4. Slovensko 1 0 0 1 18:30 0

Hlasy (zdroj: Slovenský zväz hádzanej):

Michal Martin Konečný (brankár SR): "Myslím si, že úvod bol z našej strany celkom dobrý. Škoda, že to bolo len sedem - osem minút. Potom nám začali Španieli unikať na výraznejší rozdiel. Na našej strane pribúdali chyby a pri niektorých akciách sme mali aj smolu. Tridsať inkasovaných gólov od tak kvalitného súpera je v norme, ale mohlo to byť aj menej. Jednoznačne však musíme zlepšiť našu hru v ofenzíve, s osemnástimi gólmi sa na tejto úrovni hrá ťažko."

Lukáš Urban (spojka SR): "Na začiatku sme sa ešte držali. Škoda našich technických chýb v útoku, kde sa nám hralo ťažko proti vysunutej španielskej obrane, aj keď sme vedeli, čo nás čaká. Chýbalo nám tam viac pohybu. Obrana nebola až taká zlá, ale s osemnástimi gólmi sa určite zápas nedá vyhrať."

Tomáš Rečičár (spojka SR): "Čelili sme veľmi kvalitnému a skúsenému súperovi. V obrane nám to fungovalo, mrzia nás nepremenené šance. Verím, že sa z tohto stretnutia poučíme a budeme výkonnostne napredovať."

Ľubomyr Ivanicja (krídlo SR): "Bol to pre nás ťažký zápas. My krídelníci sme sa dnes do hry príliš nedostali. Napriek prehre je to pre nás veľká skúsenosť. Na našich nedostatkoch musíme popracovať a ideme ďalej."

Igor Čupryna (brankár SR): "Dnešný duel proti jednému z našich najlepších tímov nám ukázal, kde sú naše slabiny. Španieli vyrukovali s vysunutou obranou 2 - 4, ktorá je pre nás nezvyčajná. Oni potvrdili svoje kvality."

Martin Briatka (krídelník SR): "Na Španielov momentálne nemáme, ale myslím si, že sme mohli uhrať aj lepší výsledok. Chýbalo nám pri niektorých akciách aj trochu športového šťastia. Nenastúpili sme v kompletnom zložení, pri plnej sile by ten zápas vyzeral určite inak."





11.3.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenská reprezentácie mužov v hádzanej prehrala vo svojom úvodnom vystúpení v Euro Cupe. Ten je určený pre národné tímy, ktoré nehrajú kvalifikáciu o postup na ME 2022 na Slovensku a v Maďarsku. Slováci vedení trénerom Petrom Kukučkom v Bratislave podľahli úradujúcim majstrami Európy a bronzovým z nedávneho svetového šampionátom Španielom vysoko 18:30.Slovenskí hádzanári v aktuálnom týždni odohrajú ešte dve stretnutia tejto súťaže, keď v piatok opäť na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu privítajú Maďarov a v nedeľu s nimi odohrajú odvetu u súpera.Španieli sa dostali do vedenia v 3. minúte a svoj náskok postupne zvyšovali, keď v 26. minúte viedli 13:8, no v polčase už 16:8. Po zmene strán gólový rozdiel narastal, v 40. minúte už bol desaťgólový (12:22) a po záverečnej siréne bol stav 18:30. Slováci mali problém v ofenzíve a žiadnemu z nich sa výraznejšie strelecky nedarilo, najlepším domácim hráčom bol len štvorgólový Tomáš Rečičár.