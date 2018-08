Najslávnejší hit skupiny Beatles Hey Jude má 50 rokov

Foto: TASR/archív Foto: TASR/archív

Bratislava 30. augusta (TASR) – Najslávnejší hit skupiny Beatles má 50 rokov. Legendárna formácia vydala 30. augusta 1968 v poradí 18. singel, na A strane so skladbou Hey Jude, na B strane bola pieseň Revolution. V priebehu týždňa sa Hey Jude dostala na prvé miesto anglickej hitparády. V Spojených štátoch vyšiel tento singel o štyri dni skôr. Bol prvým skupiny Beatles, ktorý vyšiel na jej samostatnej značke Apple Records.Beatles nahrávali túto skladbu v známom štúdiu na Abbey Road v dňoch 29. a 30. júla 1968. Skladba mala viac ako sedem minút a bola v čase vydania najdlhším singlom, ktorý sa dostal na prvé miesto hitparády. Bol to komerčne najúspešnejší singel skupiny, predaj výliskov prevýšil osem miliónov, skladba viedla hitparády v 11 krajinách sveta.Autorsky sa pod obe skladby podpísala dvojica John Lennon a Paul McCartney. Steve Turner v knihe Ako vznikali piesne Beatles, k tejto pesničke uvádza: "Jednu júlovú nedeľu šiel Paul McCartney navštíviť Johnovu manželku Cynthiu a hlavne vtedy päťročného syna Juliana, John už bol v tom čase s Yoko Ono. Cestou v aute si začal pospevovať Hey Julian. Počas cesty sa Hey Julian zmenilo na Hey Jules a ešte v aute mal hotový aj prvý verš "Hey Jules, don't make it bad." Pri nahrávaní pesničky ešte pozmenil meno na Hey Jude.Českú verziu nahrala v pražskom štúdiu Dejvice 10. decembra 1968 speváčka Marta Kubišová, český text napísal Zdeněk Rytíř. Nájdeme ju na prvej LP platni Marta Kubišová Songy a balady z roku 1969 aj na viacerých kompiláciách.Oficiálna diskografia najslávnejšej štvorice 20. storočia od októbra 1962 do jej rozchodu v apríli 1970 obsahuje 23 singlov, 13 EP platní a 13 albumov. Podľa katalógu vydavateľstva EMI je na týchto nosičoch 211 skladieb, z nich je 187 vlastných a 24 prevzatých. Prevzaté sú všetky od amerických interpretov.Beatles / Hey Jude (J. Lennon, P. McCartney) 7:08