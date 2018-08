Radíme: Rodičia by mali počítať so zvýšenými výdavkami aj na jeseň

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Milan Kapusta Ilustračná snímka. Foto: TASR - Milan Kapusta

Bratislava 30. augusta - Blíži sa koniec prázdnin a pre rodičov sa tak končí obdobie, keď pre deti museli zabezpečovať program na dva mesiace. Letné mesiace sú často finančne náročné. Peniaze ľudia míňali na dovolenkách, na rôzne aktivity pre deti, prípadne pri rekonštrukciách nehnuteľností. Od septembra ich čaká ďalšia finančná záťaž spojená s nástupom detí do škôl.Celkové výdavky sa počas letných prázdnin môžu vyšplhať do vysokých čiastok. Aj koniec letných mesiacov býva finančne náročný, kedže deti potrebujú nemálo vecí do školy. Pokiaľ ide dieťa do prvej triedy a rodičia nedostali vopred zoznam vecí, je dobré radšej počkať s nákupom, až kým sa nedozvedia, čo konkrétna škola bude požadovať.Školská taška býva jednou z najdrahších položiek. Na trhu je veľké množstvo školských tašiek, ale nie všetky sú kvalitné. Niektoré lacnejšie nevydržia ani rok, alebo nie sú vhodné z hľadiska anatómie. Do tašky sa oplatí investovať, pretože väčšinou vydrží 2-3 roky. Po tejto dobe tak či tak väčšina detí bude chcieť vymeniť motív na taške. Kvalitatívne vyhovujúcu aktovku je možné zaobstarať od sumy 40 eur.Investícia do aktovky je len začiatkom, pretože zoznam vecí, ktoré potrebuje prváčik pri nástupe do školy, je dlhý, od peračníka, pier, ceruziek, farbičiek až po zošity a podobne."Celková čiastka sa môže vyšplhať aj na 200 eur, pri najkvalitnejších variantoch vecí aj oveľa vyššie. Je to situácia, o ktorej viete, že príde. Je lepšie sa na ňu pripraviť. Našetriť si, požiadať rodinu o vhodné darčeky pre predškolákov alebo hľadať lacnejšie možnosti nákupu," radí Miroslav Zborovský, ombudsman klientov spoločnosti Home Credit.Možnosťou je poobzerať sa po bazároch vrátane rôznych skupín na sociálnych sieťach alebo sa opýtať v okolí kamarátov, často sa niekto vecí zbavuje veľmi lacno alebo aj zadarmo. Mnoho ľudí nemá čas riešiť, čo s použitými vecami, z ktorých deti odrástli, pritom sú často ako nové. Ak žiadna z alternatívnych možností nepomôže, ostáva možnosť riešiť situáciu pôžičkou. Treba dať ale pozor pri výbere poskytovateľa."Chápeme, že mnoho rodín túto situáciu nezvláda a sme vždy pripravení im vyjsť v ústrety. Vždy je ale dobré najprv skúsiť alternatívne riešenia. Najmä matky samoživiteľky sa často vďaka neuváženým pôžičkám stanú ohrozenou skupinou, náchylnou jednoducho urobiť pri výbere chybu," hovorí Zborovský.Podľa neho výdavky na školákov s vekom detí stúpajú. Až po nástupe prváka do školy rodičia zistia, že ďalšie výdavky prídu s príspevkami do rôznych fondov, na desiate, obedy, ďalšie pomôcky, školské výlety a mimoškolské aktivity. Finančne náročnými bývajú predovšetkým najrôznejšie krúžky či tréningy pre deti mimo školy, ktorú navštevujú. V prípade starších detí k tomuto všetkému ešte treba počítať s nejakým vreckovým, ale aj investíciami do vyhovujúceho mobilu, tabletu alebo laptopu.