Nájsť nového šéfa katastrálneho úradu je veľmi náročné, tvrdí Takáč

Vláda vymenovala Juraja Cellera za predsedu ÚGKK SR 23. januára 2024 na návrh ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richarda Takáča a do funkcie nastúpil 24. januára 2024. Podľa zákona o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy predsedu ÚGKK vymenúva a odvoláva vláda a predseda úradu sa za výkon funkcie zodpovedá vláde.Podľa opozície odstúpenie Juraja Cellera nestačí a za hackerský útok na kataster má niesť zodpovednosť vláda. Podľa strany Sloboda a Solidarita by mal niesť zodpovednosť minister pôdohospodárstva Richard Takáč. Progresívne Slovensko žiada odchod ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka Informačný systém Úradu geodézie, kartografie a katastra SR, ktorý využívajú katastrálne odbory okresných úradov, bol 5. januára zasiahnutý rozsiahlym kybernetickým útokom zo zahraničia. Ministerstvo vnútra to potvrdilo 8. januára. V histórii samostatnej SR ide o najväčší útok na infraštruktúru. Prípadom sa zaoberá Úrad boja proti organizovanej kriminalite Vláda po mimoriadnom zasadnutí Bezpečnostnej rady SR 10. januára verejnosť ubezpečila, že všetky dáta, informácie katastra nehnuteľností sa uchovali a majetok občanov a právnických osôb nie je v ohrození. Katastrálne odbory začali postupne fungovať od pondelka 13. januára, ale len za okresy vo svojej pôsobnosti.

21.1.2025 (SITA.sk) - Vláda zatiaľ nominanta na nového predsedu Úradu geodézie, kartografie a katastra SR (ÚGKK) nenašla. Pred začiatkom utorkového rokovania vlády to médiám povedal minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč "Spoločne hľadáme náhradu. Nie je to jednoduché, lebo vidíte ten lynč, ktorý je. Aj sme oslovili viacerých schopných manažérov, ktorí povedali, že určite v takejto dobe, v takejto situácii, pri takomto opozičnom lynči do tohto nepôjdu,” povedal médiám Takáč s tým, že nájsť nového šéfa katastrálneho úradu je veľmi náročné. Opakovane ubezpečil, že dáta katastra nehnuteľností boli zachránené, boli zálohované, a to viackrát cez rôzne inštitúcie.Predseda katastrálneho úradu Juraj Celler sa v pondelok 20. januára vzdal funkcie. Spravil tak pre zachovanie stability a dôveryhodnosti inštitúcie. Celler odstúpil v reakcii na hackerský útok na kataster nehnuteľností a na rezignáciu ho vyzval premiér Robert Fico Podľa Takáča, Celler odstúpením z funkcie vyvodil osobnú zodpovednosť. "Myslím si, že budú všetci prekvapení, keď zverejníme niektoré údaje z pohľadu fungovania katastra za predchádzajúceho tri a pol roka, hlavne nečinnosť tejto inštitúcie,” doplnil šéf rezortu pôdohospodárstva. Detailne sa pre prebiehajúce vyšetrovanie vyjadriť nechcel.