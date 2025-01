Sumarizujeme, čo všetko už zmenil Donald Trump:

oslobodil takmer všetkých odsúdených z Kapitolu

odložil platnosť zákona o zákaze TikToku

vyhlásil stav pohotovosti na južnej hranici USA

obnovil ťažbu na federálnych územiach

Mexický záliv premenoval na Americký a vrch Denali na Mount McKinley

rozhodol o odstúpení USA od parížskej klimatickej dohody

rozhodol, že krajina vystúpi aj z WHO

zrušil bezpečnostné previerky vybraným členom FBI a svojmu bývalému poradcovi z prvého obdobia J. Boltonovi

nariadil paušálne udelenie previerok svojmu tímu

označil drogové kartely za zahraničné teroristické organizácie, čím umožnil použitie sily v Mexiku

zrušil automatické občianstvo narodeným v USA (dané ústavou)

rozhodol, že sú iba dve pohlavia – mužské a ženské

Americký prezident Donald Trump v pondelok podpísal prvé exekutívne nariadenia po nástupe do funkcie. Je medzi nimi avizované odstúpenie od Parížskej klimatickej dohody aj zrušenie práce z domu a na diaľku zamestnancom federálnych úradov.Prvým príkazom, ktorý Trump podpísal pred davom vo washingtonskom komplexe Capital One, zrušil 78 výkonných opatrení a memorand podpísaných jeho predchodcom Joeom Bidenom. Ďalším bolo pozastavenie vydávania nových regulácií, ako aj zmrazenie náboru federálnych zamestnancov - s výnimkou príslušníkov armády a iných, nekonkretizovaných vládnych pracovníkov.Trump okrem iného zvrátil Bidenovo rozhodnutie vyradiť Kubu zo zoznamu štátov sponzorujúcich terorizmus, ako aj možnosť uvaliť sankcie na izraelských osadníkov na okupovanom Západnom brehu Jordánu, ktorí sú podozriví z násilia páchaného na Palestínčanoch.Trumpova administratíva v pondelok krátko po tom, čo zložil prísahu, oznámila, že Spojené štáty majú zámer odstúpiť od Parížskej klimatickej dohody - a to už po druhýkrát.Tento zámer potvrdil podpisom nariadenia aj oficiálneho listu, ktorý adresoval OSN. Davu zároveň prisľúbil, že po návrate do Oválnej pracovne podpíše ešte mnoho ďalších exekutívnych opatrení, a následne začal vyhadzovať perá do vzduchu, informovala stanica BBC.Okrem okamžitého odstúpenia od Parížskej klimatickej dohody Trump podpísal aj nariadenie o vystúpení zo Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Spojené štáty podľa neho do WHO prispievali neúmerne viac ako Čína.Krátko po príchode do Bieleho domu omilostil približne 1500 osôb, ktorých obvinili z útoku na Kapitol zo 6. januára 2021. Naplnil tak svoj sľub, že prepustí svojich priaznivcov, ktorí sa mu pred štyrmi rokmi snažili pomôcť zvrátiť jeho prehru v prezidentských voľbách.Staronový prezident takisto nariadil 75-dňový odklad v uplatňovaní zákazu platformy sociálnych sietí TikTok, ktorú vlastní čínska spoločnosť ByteDance.Ďalej zvrátil opatrenia na podporu vládnych programov diverzity a rovnosti. Uviedol, že vláda USA pod jeho vedením bude uznávať len "dve pohlavia - mužské a ženské". Už počas predvolebnej kampane tvrdil, že politika rozmanitosti a inklúzie vo federálnych úradoch a firmách diskriminuje bielych ľudí, údajne najmä mužov.Trump podpísal rôzne výnosy, ktorých cieľom je zmeniť spôsob, akým Spojené štáty spravujú prisťahovalectvo a občianstvo. Jedným z nich je vyhlásenie stavu núdze na hranici s Mexikom. Jeho administratíva tiež zneprístupnila aplikáciu s názvom CBP One, ktorá ktorá umožňovala predbežnú kontrolu migrantov žiadajúcich o azyl ešte pred vstupom do USA.V Oválnej pracovni potom nariadením zrušil právo na automatické občianstvo pre osoby narodené v USA. AFP ale poznamenáva, že toto právo je zakotvené v ústave USA a Trumpovo opatrenie tak bude nepochybne predmetom právneho sporu.Inými opatreniami umožnil definovať drogové kartely ako zahraničné teroristické organizácie, pozastavil program prijímania utečencov v USA a nariadil premenovať Mexický záliv na Americký a najvyššiu horu Severnej Ameriky Denali na Mount McKinley. Posledné z uvedených nariadení nebude mať žiadny vplyv na to, aké názvy sa používajú medzinárodne.Trump taktiež oficiálne zriadil komisiu pre efektívnosť vlády USA s názvom DOGE, na čele ktorej je miliardár Elon Musk.