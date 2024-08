Najstarší proti najmladšiemu. Djokovič vyzve v olympijskom finále Alcaraza a môže získať Golden Slam

Djokovičova piata olympiáda

Premiérové olympijské finále

2.8.2024 (SITA.sk) - Po finále Wimbledonu v Londýne sa Novak Djokovič Carlos Alcaraz proti sebe postavia aj vo finále olympijského turnaja v Paríži. Obaja zvládli svoje semifinálové zápasy suverénne.Alcaraz prevalcoval Kanaďana Félixa Augera-Aliassima 6:1 a 6:1 a Djokovič zlomil odpor Taliana Lorenza Musettiho výsledkom 6:4, 6:2.Zatiaľ čo Djokovič je ako 37-ročný najstarší olympijský finalista v histórii, Alcaraz ako 21-ročný zasa najmladší.Obaja v nedeľu zabojujú o prvý olympijský titul vo dvojhre, kým tých grandslamových majú dovedna na konte 28. Djokovič je s 24 víťaznými turnajmi z tzv. veľkej štvorky lídrom histórie, Alcaraz zasa ako najmladší vybojoval štyri grandslamové prvenstvá.Zdolaní semifinalisti Musetti a Auger-Aliassime si v sobotu zahrajú o 3. miesto."Bude to pre mňa v danom momente najväčšia výzva. Čakal som na ňu takmer 20 rokov. Toto je moja piata olympiáda a konečne som sa dostal cez semifinále. Bola to pre mňa neprekonateľná hranica, trikrát som skončil v semifinále na prvých štyroch olympijských hrách. Myslel som na to veľmi dlho a konečne som prekonal túto prekážku," skonštatoval Novak Djokovič."Dosiahol som toho v tenise veľmi veľa, ale finále na olympiáde si zahrám po prvý raz. Som hrdý na to, že som urobil radosť toľkým fanúšikom a celému Srbsku. Som celkom rád, že pred finále mám deň voľna. Potreboval som ho," dodal belehradský rodák.Djokovič sa v nedeľu môže stať piatym tenistom histórie bez ohľadu na pohlavie, ktorý získa tzv. Golden Slam, čiže k víťazstvám na všetkých grandslamových turnajoch pridá aj olympijský triumf.Toto privilégium zatiaľ majú Rafael Nadal