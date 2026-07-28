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28. júla 2026
Najstarší slovenský skanzen obnovili za takmer 1,9 milióna eur a opäť privítal návštevníkov – FOTO
Tagy: Bardejovské kúpele Múzeum ľudovej architektúry v Bardejovských Kúpeľoch Najstarší skanzen na Slovensku predseda Prešovského samosprávneho kraja
Dominantou areálu je drevený Chrám svätého Mikuláša z roku 1766. Múzeum ľudovej architektúry v Bardejovských Kúpeľoch ukončilo rozsiahlu obnovu historických objektov za takmer 1,9 milióna eur. ...
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28.7.2026 (SITA.sk) - Dominantou areálu je drevený Chrám svätého Mikuláša z roku 1766.
Múzeum ľudovej architektúry v Bardejovských Kúpeľoch ukončilo rozsiahlu obnovu historických objektov za takmer 1,9 milióna eur. Zrekonštruovaný areál, ktorý patrí pod Šarišské múzeum v Bardejove, otvorili pre verejnosť počas tradičného Remeselného dňa.
Ako informovala hovorkyňa Prešovského samosprávneho kraja Daša Jeleňová, rekonštrukcia bola súčasťou cezhraničného projektu s poľským Múzeom remesiel v Krosne.
Celkový rozpočet projektu podporeného z Programu Interreg bol vo výške 3,9 milióna eur, pričom na slovenskej strane dosiahla investícia takmer dva milióny eur. Financovanie zabezpečil najmä Európsky fond regionálneho rozvoja, na projekte sa podieľal aj štátny rozpočet sumou 233-tisíc eur a PSK sumou viac ako 155-tisíc eur.
Stavebno-technická obnova zahŕňala výmenu drevených šindľových striech, rekonštrukciu krovov a ďalšie práce na historických objektoch. Revitalizáciou prešlo celkovo 20 stavieb vrátane dvoch drevených kostolov, siedmich obytných domov, dvoch zvoníc a sypancov, kováčskej dielne, sušiarne ovocia, valchy či vrtáka na vodovodné rúry.
Zmodernizovaná bola aj stolárska dielňa, ktorú upravili na výstavno-edukačný priestor určený na podujatia a celoročné využitie.
Počas stavebných prác zostal skanzen s čiastočnými obmedzeniami prístupný verejnosti. Návštevníci tak mohli priebežne sledovať obnovu areálu a zúčastňovať sa sprievodných podujatí organizovaných Šarišským múzeom.
„Skanzen v Bardejovských Kúpeľoch je miestom, kde sa história nášho kraja zachovala v tej najautentickejšej podobe. Obnova tohto výnimočného areálu je investíciou do kultúrneho dedičstva, ktoré chceme chrániť a odovzdať ďalším generáciám,“ uviedol predseda PSK Milan Majerský. Podľa jeho slov rekonštrukcia zároveň zlepšila zázemie pre múzeum aj podmienky pre návštevníkov.
Múzeum ľudovej architektúry v Bardejovských Kúpeľoch je najstarším múzeom v prírode na Slovensku. Verejnosti slúži od roku 1965 a na ploche približne 1,6 hektára prezentuje viac ako 30 objektov ľudového staviteľstva slovenského a rusínskeho obyvateľstva severovýchodného Slovenska.
Dominantou areálu je drevený Chrám svätého Mikuláša z roku 1766, ktorý bol do skanzenu prenesený zo Zboja.
Zdroj: SITA.sk - Najstarší slovenský skanzen obnovili za takmer 1,9 milióna eur a opäť privítal návštevníkov – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Múzeum ľudovej architektúry v Bardejovských Kúpeľoch ukončilo rozsiahlu obnovu historických objektov za takmer 1,9 milióna eur. Zrekonštruovaný areál, ktorý patrí pod Šarišské múzeum v Bardejove, otvorili pre verejnosť počas tradičného Remeselného dňa.
Ako informovala hovorkyňa Prešovského samosprávneho kraja Daša Jeleňová, rekonštrukcia bola súčasťou cezhraničného projektu s poľským Múzeom remesiel v Krosne.
Európsky fond regionálneho rozvoja
Celkový rozpočet projektu podporeného z Programu Interreg bol vo výške 3,9 milióna eur, pričom na slovenskej strane dosiahla investícia takmer dva milióny eur. Financovanie zabezpečil najmä Európsky fond regionálneho rozvoja, na projekte sa podieľal aj štátny rozpočet sumou 233-tisíc eur a PSK sumou viac ako 155-tisíc eur.
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/?post_type=photogallery&p=2465036">Najstarší slovenský skanzen je v Bardejovských kúpeľoch (fotografie)
Stavebno-technická obnova zahŕňala výmenu drevených šindľových striech, rekonštrukciu krovov a ďalšie práce na historických objektoch. Revitalizáciou prešlo celkovo 20 stavieb vrátane dvoch drevených kostolov, siedmich obytných domov, dvoch zvoníc a sypancov, kováčskej dielne, sušiarne ovocia, valchy či vrtáka na vodovodné rúry.
Zmodernizovaná bola aj stolárska dielňa, ktorú upravili na výstavno-edukačný priestor určený na podujatia a celoročné využitie.
Chrám svätého Mikuláša z roku 1766
Počas stavebných prác zostal skanzen s čiastočnými obmedzeniami prístupný verejnosti. Návštevníci tak mohli priebežne sledovať obnovu areálu a zúčastňovať sa sprievodných podujatí organizovaných Šarišským múzeom.
„Skanzen v Bardejovských Kúpeľoch je miestom, kde sa história nášho kraja zachovala v tej najautentickejšej podobe. Obnova tohto výnimočného areálu je investíciou do kultúrneho dedičstva, ktoré chceme chrániť a odovzdať ďalším generáciám,“ uviedol predseda PSK Milan Majerský. Podľa jeho slov rekonštrukcia zároveň zlepšila zázemie pre múzeum aj podmienky pre návštevníkov.
Múzeum ľudovej architektúry v Bardejovských Kúpeľoch je najstarším múzeom v prírode na Slovensku. Verejnosti slúži od roku 1965 a na ploche približne 1,6 hektára prezentuje viac ako 30 objektov ľudového staviteľstva slovenského a rusínskeho obyvateľstva severovýchodného Slovenska.
Dominantou areálu je drevený Chrám svätého Mikuláša z roku 1766, ktorý bol do skanzenu prenesený zo Zboja.
Zdroj: SITA.sk - Najstarší slovenský skanzen obnovili za takmer 1,9 milióna eur a opäť privítal návštevníkov – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Bardejovské kúpele Múzeum ľudovej architektúry v Bardejovských Kúpeľoch Najstarší skanzen na Slovensku predseda Prešovského samosprávneho kraja
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