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28. júla 2026

Merz žiada zoškrtanie rozpočtu Bruselu o stovky miliárd eur, Únia podľa neho míňa priveľa


Tagy: írsky premiér Nemecký kancelár Rozpočet Európskej únie

Nemecký kancelár odmieta ďalšie zvyšovanie výdavkov aj novú európsku daň pre firmy a vyzýva Úniu na odvážnejšie kroky na podporu konkurencieschopnosti.



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ireland_germany_29_89 676x484 28.7.2026 (SITA.sk) - Nemecký kancelár odmieta ďalšie zvyšovanie výdavkov aj novú európsku daň pre firmy a vyzýva Úniu na odvážnejšie kroky na podporu konkurencieschopnosti.


Nemecký kancelár Friedrich Merz vyzval v utorok na výrazné zníženie navrhovaného rozpočtu Európskej únie (EÚ) na roky 2028 až 2034.

Podľa neho si Únia nemôže dovoliť ďalšie prudké zvyšovanie výdavkov a mala by z rozpočtového návrhu vyškrtnúť výdavky v hodnote niekoľkých stoviek miliárd eur.

Pre Merza trochu veľa


Európska komisia (EK) navrhla rozpočet vo výške dvoch biliónov eur, čo Nemecko a ďalšie krajiny zo skupiny tzv. fiškálne zodpovedných štátov považujú za príliš vysokú sumu.

„Potrebujeme návrh rozpočtu so škrtmi vo všetkých oblastiach v celkovom objeme niekoľkých stoviek miliárd eur,“ povedal Merz po rokovaní s írskym premiérom Micheálom Martinom, ktorého krajina v súčasnosti predsedá Rade EÚ.

Nie dani


Kancelár zároveň odmietol návrh EK financovať časť nových výdavkov zavedením európskej dane pre veľké podniky.

Vyhlásil, že Berlín je pripravený rokovať o nových príjmoch rozpočtu EÚ, no celoeurópsku daň pre firmy „nemôžeme akceptovať“.

Bujná byrokracia


Merz zároveň upozornil, že Únia nerobí dosť pre posilnenie svojej konkurencieschopnosti. Vyzval na rýchlejšie povoľovacie konania pre investície a dôsledné znižovanie byrokracie na európskej úrovni.

Martin zdôraznil, že írskym cieľom počas predsedníctva je nájsť kompromis, ktorý zohľadní hospodársku situáciu členských štátov a zároveň umožní financovať budúce priority EÚ. Dodal, že dohoda o novom rozpočte by mohla byť dosiahnutá do konca roka.


Zdroj: SITA.sk - Merz žiada zoškrtanie rozpočtu Bruselu o stovky miliárd eur, Únia podľa neho míňa priveľa © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: írsky premiér Nemecký kancelár Rozpočet Európskej únie
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