Najstarší starosta na Slovensku už znova nebude kandidovať

Na snímke Ján Cipov. Foto: TASR Radovan Stoklasa Foto: TASR Radovan Stoklasa

Lehota pod Vtáčnikom 4. októbra (TASR) - Najstarší starosta na Slovensku, 84-ročný Ján Cipov sa rozhodol už ďalej nekandidovať. Po 24 rokoch tak dôjde na starostovskej stoličke v Lehote pod Vtáčnikom v okrese Prievidza v novembri k zmene. Cipov sa chce teraz venovať rodine i záľubám.Rodák z Francúzska, ktorý oslávi začiatkom novembra svoje 85. narodeniny, je najstarším starostom na Slovensku a keď sa mu okrem jeho terajšej funkcie pripočítajú i roky strávené na úrade ako predseda miestneho národného výboru, tak i najdlhšie slúžiacim. Do tohto úradu tiež vstupoval koncom 50. rokov minulého storočia ako jeden z najmladších.povedal Cipov, ktorý sa plánuje do budúcnosti venovať svojim záľubám.načrtol.Za najkrajšie volebné obdobie označil dlhoročný starosta asi to prvé, v rokoch 1994- 1998, výhra vo voľbách podľa neho záležala na voličoch a jeho očakávania boli sprvoti pesimistické.doplnil.Obec zabezpečila viacero projektov, medzi inými i protipovodňové opatrenia.priblížil Cipov. Naopak, za svoj neúspech považuje to, že sa mu nepodarilo, aj keď možno z objektívnych príčin, presadiť vybudovanie rýchlostnej cesty R2, v Lehote pod Vtáčnikom zase vybudovanie viacúčelovej vodnej nádrže, ktorá by bola potrebná nielen pre obec, ale i pre celú hornú Nitru. Teraz sa to samospráva snaží presadiť cez samosprávny kraj.Cipov po revolúcii pracoval aj ako baník v podzemí, v rokoch 2005 až 2017 pôsobil aj ako poslanec Trenčianskeho samosprávneho kraja. V minulosti zastával i funkciu predsedu Združenia miest a obcí hornej Nitry.