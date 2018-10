Tisíce psov strávia na reťazi celý život, upozorňuje Sloboda zvierat

Ilustračná snímka. Foto: Tablet.TV Foto: Tablet.TV

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 4. októbra (TASR) - Podľa súčasnej legislatívy môže byť pes držaný na reťazi, ak má každý deň aj pohyb bez nej. Aj majitelia, ktorí majú psa permanentne na reťazi, však uvádzajú, že zviera denne púšťajú. Opak sa im dokázať nedá, tisíce psov tak na reťazi strávia celý život. Pri príležitosti Svetového dňa zvierat (4. 10.) na to upozorňuje občianske združenie Sloboda zvierat. To žiada úplný zákaz držania psov na reťazi, aký má napríklad Rakúsko. V tejto súvislosti spustilo aj petíciu.Na linku Slobody zvierat verejnosť každý deň oznámi desiatky prípadov krutého zaobchádzania, pričom v 90 percentách ide o psov držaných na reťaziach.hovorí hlavný inšpektor linky Jozef Chmel.Podľa vyhlášky o ochrane spoločenských zvierat reťaz nesmie byť kratšia ako 2,5 metra, musí mať otočnú karabínu, ktorá zabezpečí, že sa reťaz nebude zamotávať a skracovať, a psovi ju možno pripnúť len na riadny obojok s nastaviteľným obvodom. Dobrovoľníci sa však stretli aj so psami na drôtoch či špagátoch často bolestivo vrastených do podkožia krku. Takéto prípady riešia buď dohovorením majiteľovi, alebo spoluprácou s RVPS, prípadne políciou.konštatuje predsedníčka Slobody zvierat Pavla Dugovičová. Zo strany štátu podľa nej okrem prísnejšej legislatívy chýba aj osveta.