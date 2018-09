Najstarším patrocíniom Sedembolestnej Panny Márie je Trstín-Hájiček

Podľa tradície je najstarším patrocíniom Sedembolestnej Panny Márie v strednej Európe kostol v lokalite Trstín-Hájiček pri Trnave. Je známy už od 13. storočia a dodnes sa pri ňom stretávajú na sviatok Nanebovzatia na púti veriaci, aby sa modlili k Bohorodičke. Trstín - Hajíček 10. septembra 2018. Foto: TASR Lukáš Grinaj Foto: TASR Lukáš Grinaj

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trnava/Trstín 10. septembra (TASR) – Podľa tradície je najstarším patrocíniom Sedembolestnej Panny Márie v strednej Európe kostol v lokalite Trstín-Hájiček pri Trnave. Je známy už od 13. storočia a dodnes sa pri ňom stretávajú na sviatok Nanebovzatia na púti veriaci, aby sa modlili k Bohorodičke. Aj v tomto roku sa púť konala na víkend pred 15. augustom, omšu celebroval trnavský arcibiskup Ján Orosch a bola vysielaná aj v priamom televíznom prenose.povedal pre TASR duchovný farnosti Peter Sabol. Tradične do Hájička podľa jeho slov prichádza pri tejto príležitosti okolo tisícky ľudí z obce, okolia Trnavy i vzdialenejších regiónov. Všetko sa koná na otvorenom priestranstve.povedal Sabol.Upozornil, že hoci je kostol nad obcou pri cintoríne zasvätený Sedembolestnej Panny Márii, púte sa nekonajú v termíne jej sviatku, ale mesiac pred ním.povedal Sabol. Avšak v čase púte v Šaštíne je zvykom pútnikov už od 18. storočia zastaviť sa aj v Hájičku.Na prípravách púte sa zúčastňujú podľa duchovného mnohí veriaci. Samospráva vypomôže s technikou, ak je potrebné, dobrovoľníci upravujú priestor, zapája sa Jednota dôchodcov Slovenska i Slovenský Červený kríž. Kostol z roku 1245 slúžil do 18. storočia ako farský, teraz sa však chodí na omše do kostola v obci.dodal Sabol.V rovnakom termíne ako v Trstíne sa púť v trnavskom regióne koná každoročne aj v miestnej časti Serede – Strednom Čepeni. Je počiatky spadajú do 30. rokov 19. storočia, keď Sereď a blízke okolie postihla cholera a zomrelo mnoho ľudí. Obyvatelia z vďaky po ukončení epidémie postavili dnešnú kaplnku Nanebovzatia Panny Márie, vtedy zasvätenú Panne Márii Pomocnici kresťanov.Druhá májová nedeľa v roku zase patrí púti, ktorá ku kostolu Najsvätejšej Trojice v miestnej časti Modranka smeruje z Trnavy. Pútnici začali na toto miesto vo väčšom počte prichádzať po udalostiach v roku 1683, keď Trnavu a Modranku ohrozovalo turecké vojsko. Bezmocní obyvatelia sa utiekali k Panne Márii a vtedy podľa legendy kraj nečakane zahalila hustá hmla a zastavila vojakov.Výnimočné postavenie má deväťdňová púť veriacich k Trnavskej Panne Márii. Kým pútnické miesta na Slovensku sú tradične oddelené od sídiel, trnavský deviatnik sa koná priamo v centre Trnavy – Bazilike sv. Mikuláša, od roku 1710 vždy v rovnakom termíne od 13. do 21. novembra. Je pripomienkou zázraku, keď Panna Mária na obraze ronila krvavé slzy a tak zachránila mesto od tureckého vpádu a moru. Deviatnik neporušil svoju tradíciu ani počas socializmu, stal sa platformou pre verejné proklamovanie vtedy neželaných názorov a navštevovali ho tisícky ľudí z celého Slovenska. Tŕňom v oku predstaviteľom vtedajšej moci boli hlavne nočné omše.Neoficiálnym pútnickým miestom je obec Dechtice, kde sa začala vizionárom zjavovať Panna Mária – Kráľovná pomoci. Od roku 1998 každú prvú nedeľu v mesiaci i v ďalšie termíny ide procesia veriacich na Boričky nad obcou, kde spoločne očakávajú jej príchod.