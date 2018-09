V bývalom areáli Pozany v Žarnovici chcú stavať byty a obchody

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Dano Veselský Ilustračná snímka. Foto: TASR/Dano Veselský

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Žarnovica 10. septembra (TASR) - V Žarnovici by mali v budúcom období pribudnúť ďalšie byty a obchodné prevádzky. Spoločnosť F.L.R. Invest predstavila svoj zámer, ktorý v priebehu piatich až desiatich rokov počíta s výstavbou bytov a súvisiacej infraštruktúry v bývalom areáli Pozana."Náš zámer je taký, že tam vyrastú nové bytové domy, pretože sa ukazuje, že je v Žarnovici nedostatok možností na bývanie. To je jedna časť," uviedol konateľ spoločnosti Ivan Ďuďák. Druhá časť zámeru nadväzuje na bytovú výstavbu v podobe súvisiacej infraštruktúry, a to najmä z hľadiska obchodných prevádzok.Areál, v ktorom sa nachádza v súčasnosti nevyužívaná budova sila a niekoľko ďalších objektov, si podľa Ďuďáka vybrala spoločnosť aj pre jeho polohu. "Nachádza sa blízko existujúceho sídliska, čiže z hľadiska nejakej ďalšej nadväznej infraštruktúry je to zaujímavé miesto," podotkol. Navyše, Žarnovica je podľa jeho slov z hľadiska pracovných príležitostí dynamicky sa rozvíjajúce mesto, ktoré však trápi nedostatok bytov.Investor aktuálne pripravuje urbanistickú štúdiu, ktorá bude prvým predpokladom pre vypracovanie návrhu zmien a doplnkov územného plánu a nasledovať bude schvaľovací proces. Ďuďák predpokladá, že do roka by sa mohla administratívna časť ukončiť, po nej by sa malo začať s realizáciou prvých stavieb. Ako však podotkol, projekt je dlhodobý, predpokladá na obdobie piatich až desiatich rokov. Výška plánovanej investície sa zatiaľ podľa jeho slov vyčísliť nedá.