 Tlačové správy

Najúspešnejšie komunikačné kampane minulého roka pozývali zdolať svoje Everesty, opustiť domovy či hrať sa s Vražedné psyché. Teraz si ich môžete vypočuť na jednom mieste


Tagy: Komunikátori budúcnosti Konferencia

Ak nemáte radi vyberať si pri vzdelávaní medzi rôznymi témami a viacerými pódiami, máme pre vás tip.



gettyimages 1065772700 676x451 29.10.2025 (SITA.sk) - Ak nemáte radi vyberať si pri vzdelávaní medzi rôznymi témami a viacerými pódiami, máme pre vás tip. Komunikátori budúcnosti sú monotematické podujatie určené pre všetkých marketérov bez ohľadu na veľkosť firmy a rozpočet. Vystúpi tu 22 skvelých speakrov z Čiech aj zo Slovenska, ktorí sa podelia o svoje know-how, tipy do praxe aj zákulisie úspešných projektov. Jubilejná 20. edícia "Komunikátorov" bude v kinosále Cinema City Eurovea už 4. novembra 2025. Konferenciu už dekádu organizuje agentúra DIVINO v spolupráci so SMEkonferencie.


Pozvanie vystúpiť na pódiu prijali napríklad Marta Cesnaková zo Slovenskej sporiteľne či Jan Paťawa z Ministerstva vnútra Českej republiky. Povedia viac o projektoch, ktoré nielen rezonovali, ale získali ocenenia aj na česko-slovenskej komunikačnej súťaži Zlatý Středník.

Marta nám ukáže, ako sa tvorila kampaň, v ktorej sa neznáma žena s túžbou vyjsť na najvyššiu horu sveta stala tvárou kampane roka. Jan nám predstaví, ako sa im podarilo vďaka komunikácii presvedčiť ľudí, aby sa evakuovali pri minuloročných povodniach.

Tešiť sa môžete aj na case studies o najúspešnejšej crowdfundingovej kampani roka. Bola na podporu vydania zážitkovej spoločenskej hry od autorov úspešného podcastu Vražedné psyché.

AI vie simulovať správanie Slovákov, čo všetko dokáže pri analýze dát a vizualite?


Už aj do problematiky monitoringu médií výrazne zasahuje AI. Spoločnosť Mediaboard na tento trend zareagovala a ich CEO Ľubomír Šimášek ukáže účastníkom konferencie metodiky založené na dátach, ktoré pomáhajú robiť dosahovať lepšie mediálne výsledky.

AI sa využíva aj na modelovanie správania reálnych ľudí. Riešenie, ktoré s vysokou presnosťou simuluje správanie, postoje a odpovede populácie Slovenska, predstavia CEO 2muse Michal Vyšinský a Patrícia Kollár. Je využiteľné napríklad na prieskumy trhu a verejnej mienky.

Marek Menke, Creative Director z DIVINO účastníkom predvedie, kam sa posunula vizuálna komunikácia, aké trendy formujú jej budúcnosť a na čo by sa mali tvorcovia aj značky sústrediť, ak chcú zostať relevantní v ére generatívneho chaosu.

Súčasťou programu bude aj panelová diskusia na tému influenceri dnešnej doby. O svoj pohľad sa podelia okrem iných moderátor Marcel Forgáč a tvorkyňa vtipných videí Lýdia Lukáčiková, ktorú jej fanúšikovia poznajú pod prezývkou @lyggo.

Čo nesmie chýbať okrem skvelého obsahu?


Počas celej konferencie bude dostatok priestoru na networking, otázky z publika na speakrov a na záver podujatia sa uskutoční tombola o hodnotné ceny.

Čakáme vás v utorok 4. novembra 2025 v Cinema City Eurovea. Počet miest je obmedzený kapacitou premietacej sály. Pre kúpu lístka sa preto rozhodnite čím skôr. Vstupenky a viac informácií nájdete na: https://smekonferencie.sk/podujatie/komunikatori-buducnosti-ii/

Zdroj: SITA.sk - Najúspešnejšie komunikačné kampane minulého roka pozývali zdolať svoje Everesty, opustiť domovy či hrať sa s Vražedné psyché. Teraz si ich môžete vypočuť na jednom mieste © SITA Všetky práva vyhradené.

