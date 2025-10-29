Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 29.10.2025
 Meniny má Klára
 24hod.sk    Z domova

29. októbra 2025

Polícia vyšetruje streľbu v obci Madunice, mladého muža museli odviesť do nemocnice


Polícia aktuálne zasahuje v obci Madunice v okrese Hlohovec, kde sa pri jednom z rodinných domov strieľalo. Do obce boli ihneď po prijatí oznámenia vyslané viaceré policajné hliadky, vrátane trnavskej Pohotovostnej ...



titulka policia 676x451 29.10.2025 (SITA.sk) - Polícia aktuálne zasahuje v obci Madunice v okrese Hlohovec, kde sa pri jednom z rodinných domov strieľalo. Do obce boli ihneď po prijatí oznámenia vyslané viaceré policajné hliadky, vrátane trnavskej Pohotovostnej motorizovanej jednotky, ako aj "kukláčov" z Pohotovostného policajného útvaru.


Polícia informovala, že bezprostredné okolie miesta uzavrela a v súčasnosti vykonáva prvotné úkony, vrátane zisťovania osoby strelca. Počas vykonávania úkonov bola na mieste nájdená aj strelná zbraň. Zranený mladík bol privolanou RZP pri vedomí prevezený do trnavskej nemocnice.

Podľa hovorkyne Krajského riaditeľstva PZ v Trnave Zlatice Antalovej polícia osobu podozrivú zo streľby obmedzila na osobnej slobode. Bližšie informácie polícia poskytne, akonáhle to situácia umožní.


Zdroj: SITA.sk - Polícia vyšetruje streľbu v obci Madunice, mladého muža museli odviesť do nemocnice © SITA Všetky práva vyhradené.

