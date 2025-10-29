|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 29.10.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Klára
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
29. októbra 2025
Polícia vyšetruje streľbu v obci Madunice, mladého muža museli odviesť do nemocnice
Tagy: policajná hliadka Streľba
Polícia aktuálne zasahuje v obci Madunice v okrese Hlohovec, kde sa pri jednom z rodinných domov strieľalo. Do obce boli ihneď po prijatí oznámenia vyslané viaceré policajné hliadky, vrátane trnavskej Pohotovostnej ...
Zdieľať
29.10.2025 (SITA.sk) - Polícia aktuálne zasahuje v obci Madunice v okrese Hlohovec, kde sa pri jednom z rodinných domov strieľalo. Do obce boli ihneď po prijatí oznámenia vyslané viaceré policajné hliadky, vrátane trnavskej Pohotovostnej motorizovanej jednotky, ako aj "kukláčov" z Pohotovostného policajného útvaru.
Polícia informovala, že bezprostredné okolie miesta uzavrela a v súčasnosti vykonáva prvotné úkony, vrátane zisťovania osoby strelca. Počas vykonávania úkonov bola na mieste nájdená aj strelná zbraň. Zranený mladík bol privolanou RZP pri vedomí prevezený do trnavskej nemocnice.
Podľa hovorkyne Krajského riaditeľstva PZ v Trnave Zlatice Antalovej polícia osobu podozrivú zo streľby obmedzila na osobnej slobode. Bližšie informácie polícia poskytne, akonáhle to situácia umožní.
Zdroj: SITA.sk - Polícia vyšetruje streľbu v obci Madunice, mladého muža museli odviesť do nemocnice © SITA Všetky práva vyhradené.
Polícia informovala, že bezprostredné okolie miesta uzavrela a v súčasnosti vykonáva prvotné úkony, vrátane zisťovania osoby strelca. Počas vykonávania úkonov bola na mieste nájdená aj strelná zbraň. Zranený mladík bol privolanou RZP pri vedomí prevezený do trnavskej nemocnice.
Podľa hovorkyne Krajského riaditeľstva PZ v Trnave Zlatice Antalovej polícia osobu podozrivú zo streľby obmedzila na osobnej slobode. Bližšie informácie polícia poskytne, akonáhle to situácia umožní.
Zdroj: SITA.sk - Polícia vyšetruje streľbu v obci Madunice, mladého muža museli odviesť do nemocnice © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: policajná hliadka Streľba
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Najúspešnejšie komunikačné kampane minulého roka pozývali zdolať svoje Everesty, opustiť domovy či hrať sa s Vražedné psyché. Teraz si ich môžete vypočuť na jednom mieste
Najúspešnejšie komunikačné kampane minulého roka pozývali zdolať svoje Everesty, opustiť domovy či hrať sa s Vražedné psyché. Teraz si ich môžete vypočuť na jednom mieste
<< predchádzajúci článok
Riziko štrajkov a občianskych nepokojov rastie. Poisťovniam môže podľa Swiss Re pomôcť umelá inteligencia
Riziko štrajkov a občianskych nepokojov rastie. Poisťovniam môže podľa Swiss Re pomôcť umelá inteligencia