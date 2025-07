Najväčší ekvádorský drogový barón Macias alias Fito súhlasil s vydaním do USA

12.7.2025 (SITA.sk) - Najznámejší ekvádorský drogový barón súhlasil s vydaním do Spojených štátov. Bude tam čeliť obvineniam z pašovania kokaínu a zbraní. Informoval o tom súd v Quite. Adolfo Macias alias „Fito“, bol zajatý v júni po úteku z väznice s maximálnym stupňom stráženia v minulom roku, čo vyvolalo vlnu násilia gangov.Macias, šéf gangu „Los Choneros“, je v Spojených štátoch hľadaný pre obvinenia z distribúcie kokaínu, sprisahania a trestných činov súvisiacich so strelnými zbraňami vrátane pašovania zbraní. Bývalý taxikár, ktorý sa stal kriminálnym bossom, sa stal hlavným cieľom ekvádorských orgánov činných v trestnom konaní začiatkom minulého roka po úteku z väzenia v juhozápadnom prístave Guayaquil.Po mesiacoch prenasledovania bol Macias minulý mesiac opäť zajatý počas rozsiahlej vojenskej a policajnej operácie, počas ktorej nepadol ani jeden výstrel. Našli ho ukrytého v bunkri pod dlaždicami v luxusnom dome v rybárskom prístave Manta.