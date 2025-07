Občianske združenie Právo na pravdu podalo podnet na GP, chcú chrániť vodu pre ľudí v regióne Komárna

Vodárenský majetok

Strategická komodita

12.7.2025 (SITA.sk) - Občianske združenie Právo na pravdu podalo podnet na Generálnu prokuratúru Slovenskej republiky . Ide nám o ochranu vody pre obyvateľov mesta Komárno a priľahlých obcí.Mesto Komárno chce odovzdať svoj vodárenský majetok, potrubia, čističky, kanalizáciu firme, ktorá má podľa dostupných údajov veľké dlhy.Firma, ktorá v meste Komárno dodáva pre občanov vodu, poslala mestu návrh na odkúpenie vodárenského majetku mesta. Tento postup však môže znamenať, že občania mesta Komárno a priľahlých obcí stratia kontrolu nad vodou. Firma má záväzky viac akopričom hodnota vlastného majetku je len asi. V minulosti na firmu bolo zapísané záložné právo pre nesplatené záväzky.Voda je pre ľudí, nie na kšefty. Už v roku 2022 Najvyšší kontrolný úrad upozornil, že vo firme nebolo všetko v poriadku. Podobne aj regulačný úrad spochybnil spôsob určovania cien za vodu.Občania mesta Komárno vrátane mestských častí, rovnako ako občania obcí Nová Stráž, Hadovce, Kava, Harčáš, Malá Iža a Ďulov Dvor, ako aj obce Iža, Patince, Marcelová, Virt, Radvaň nad Dunajom, Moča, Zlatná na Ostrove, Veľký Lél, Okoličná na Ostrove, Čalovec, Tôň a Zemianska Olča, ktorých je spolu viac akomajú obavy, že sa voda dostane z verejných rúk do súkromných a potom pôjde všetko len podľa toho, kto bude mať v rukách vodu.„Voda je strategická komodita. Nemá patriť tým, čo majú najviac peňazí, ale všetkým. A my chceme, aby to tak aj zostalo pre každého občana na Slovensku. Preto sme požiadali Generálnu prokuratúru, aby sa na celý tento proces možnej skrytej privatizácie pozrela. Chceme vedieť, či kompetentný konajú v zmysle zákona, ale najmä v prospech svojich občanov,” hovorí Zoroslav Kollár