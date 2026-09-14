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 24hod.sk    Kultúra

14. septembra 2026

Najväčší filmový festival na Slovensku má za sebou 21. ročník. Cinematik ocenil najlepšie filmy aj Janu Kovalčikovú


Tagy: Cinematik

Cinematik pozná víťazov. Festival v Piešťanoch prilákal mimoriadny záujem a premietol 111 filmov



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Najväčší filmový festival na Slovensku má za sebou 21. ročník. Cinematik ocenil najlepšie filmy aj Janu Kovalčikovú

V nedeľu (13. 9.) sa skončil 21. ročník Medzinárodného filmového festivalu Cinematik v Piešťanoch, ktorý ponúkol celkovo 111 celovečerných a krátkometrážnych filmov. „Divácky záujem bol mimoriadny a Cinematik si drží pozíciu najväčšieho slovenského filmového podujatia,“ informoval 24hod.sk za organizátorov Peter Konečný.


Medzinárodnú súťaž Meeting Point Europe, ktorá predstavuje výber výrazných európskych filmov, ovládol film Fatherland režiséra Paweła Pawlikowského. „Autor filmov Ida či Studená vojna vo svojom najnovšom filme sleduje spisovateľa Thomasa Manna a jeho dcéru Eriku, ktorí sa v roku 1949 vydávajú na cestu cez vojnou zničené Nemecko. Cesta medzi západnou a sovietskou okupačnou zónou sa postupne mení na intímnu konfrontáciu otca a dcéry, ale aj na premýšľanie o identite, exile, vine a rozdelenej Európe,“ približuje festival ocenený film.

V domácej súťaži dokumentov získal Cenu Literárneho fondu Cinematik.doc dokument Igor a potom režiséra Ivana Ostrochovského. Film vznikal počas posledných mesiacov života kameramana Igora Luthera a prináša portrét výnimočného umelca, ale zároveň aj úvahu o krehkej hranici medzi genialitou, umeleckou nekompromisnosťou a sebadeštrukciou.

Cenu primátora Mesta Piešťany získal režisér Tomáš Krupa za film Musíme prežiť. Filmová odysea naprieč štyrmi kontinentmi zachytáva ľudí, ktorí sa snažia prispôsobiť svetu, ktorý sa pred ich očami mení. Krupa divákov privádza na krehké súostrovie Outer Banks v Spojených štátoch, do mongolskej púšte, pod rozpálený povrch austrálskeho Coober Pedy aj na ľadové brehy Grónska. „Osobné príbehy protagonistov ukazujú rôzne podoby života v čase klimatických a spoločenských zmien. Napriek náročným podmienkam však film nachádza v jednotlivých príbehoch predovšetkým ľudskú schopnosť prispôsobiť sa, pretrvať a hľadať nádej,“ dodáva festival.

Súčasťou jeho 21. ročníka bolo aj ocenenie Cena Rešpekt, ktoré Cinematik každoročne udeľuje významnej osobnosti svetovej kinematografie. Tohtoročným laureátom sa stal dánsky režisér Nils Malmros. Cinematik mu vzdal poctu za jeho dlhoročný prínos kinematografii a za osobitý autorský rukopis, ktorým sa zaradil medzi významných európskych režisérov.

Festivalové ocenenie získala aj slovenská herečka Jana Kovalčiková, ktorá si odniesla Cinematik Talent Award za herecký výkon vo filme Láska režiséra Marka Škopa. Cenu divákov pre najlepšie hodnotený film z celého programu festivalu získal slovenský oscarový nominant Potopa z dielne režiséra Martina Gondu.

Tagy: Cinematik
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