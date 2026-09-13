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13. septembra 2026
Vinobranie v Pezinku prinesie tri dni plné vína, hudby, folklóru a programu pre všetky generácie
Tagy: Pezinské Vinobranie
Slávnostný začiatok bude v piatok 18. septembra o 17:30 symbolickým Prvým dúškom na tribúne pred zámkom, kde sa stretnú zástupcovia mesta, hostia a pezinskí vinári Pezinok bude žiť
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13.9.2026 (SITA.sk) - Slávnostný začiatok bude v piatok 18. septembra o 17:30 symbolickým Prvým dúškom na tribúne pred zámkom, kde sa stretnú zástupcovia mesta, hostia a pezinskí vinári
Pezinok bude žiť vinobraním od piatka 18. do nedele 20. septembra. Počas troch dní zaplní ulice mesta víno, hudba, folklór, tradičný alegorický sprievod a program pre všetky generácie.
"Vinobranie Pezinok spojí vinohradnícke a vinárske tradície s kultúrou a atmosférou, ktorá k mestu pod Malými Karpatmi neodmysliteľne patrí," uviedol hovorca mesta Michal Lukáč.
Slávnostný začiatok bude v piatok 18. septembra o 17:30 symbolickým Prvým dúškom na tribúne pred zámkom, kde sa stretnú zástupcovia mesta, hostia a pezinskí vinári. Na Radničnom námestí a v Zámockom parku sa počas víkendu vystriedajú Para, Heľenine oči, Pil C, Horkýže Slíže, Nerieš, Samo Tomeček & Milujem Slovensko band, Veronika Rabada, Iconito, Komajota a ďalší interpreti.
"Program doplnia pezinské kapely, folklór, tanečné vystúpenia, detský program aj večerní DJ-i. Ulice a námestia zároveň zaplní približne 300 stánkov s občerstvením a remeselnými výrobkami, atrakcie pre deti a kolotoče," priblížil hovorca. Nedeľné dopoludnie bude patriť jednej z najvýraznejších tradícií pezinského Vinobrania. Alegorický sprievod sa o 11:00 vydá z Mladoboleslavskej ulice cez centrum mesta na Radničné námestie.
Novinkou ročníka 2026 je tribúnka pred Malokarpatským múzeom, ktorá prenesie pezinský kolorit priamo do ulíc. "Predstavia sa na nej miestne folklórne súbory, hudobníci, tanečníci a pezinské združenia," spresnil Lukáč. Súčasťou programu bude aj tradičná prešovačka, ktorá návštevníkom pripomenie spôsob, akým sa kedysi spracúvalo hrozno.
Vinárska ulička ZPVV na pešej zóne Radničného námestia vytvorí počas všetkých troch dní priestor pre pezinských vinárov a vinohradníkov. "V Zámockom parku čaká na deti Cesta vínnej mušky – v piatok od 14:00 do 18:00 a v sobotu od 10:00 do 19:00," dodal hovorca mesta. Program doplní kultúrno-komunitný festival Re: Vinárske 26 v areáli bývalých Vinárskych závodov a výstavy či stále expozície v pezinských múzeách, galériách a kultúrnych priestoroch.
Vinobranie má zároveň aj spoločenský a reprezentačný rozmer. Mesto počas podujatia privíta delegácie partnerských miest, veľvyslanca Albánskej republiky na Slovensku, zástupcov Bratislavského samosprávneho kraja, okolitých miest, verejných inštitúcií a organizácií. Hlavnými dejiskami Pezinského vinobrania budú Radničné námestie, Zámocký park a ďalšie priestory v centre mesta. Kompletný program je dostupný na vinobraniepezinok.sk.
Zdroj: SITA.sk - Vinobranie v Pezinku prinesie tri dni plné vína, hudby, folklóru a programu pre všetky generácie © SITA Všetky práva vyhradené.
Pezinok bude žiť vinobraním od piatka 18. do nedele 20. septembra. Počas troch dní zaplní ulice mesta víno, hudba, folklór, tradičný alegorický sprievod a program pre všetky generácie.
"Vinobranie Pezinok spojí vinohradnícke a vinárske tradície s kultúrou a atmosférou, ktorá k mestu pod Malými Karpatmi neodmysliteľne patrí," uviedol hovorca mesta Michal Lukáč.
Vinobranie ponúkne koncerty aj tradičný sprievod
Slávnostný začiatok bude v piatok 18. septembra o 17:30 symbolickým Prvým dúškom na tribúne pred zámkom, kde sa stretnú zástupcovia mesta, hostia a pezinskí vinári. Na Radničnom námestí a v Zámockom parku sa počas víkendu vystriedajú Para, Heľenine oči, Pil C, Horkýže Slíže, Nerieš, Samo Tomeček & Milujem Slovensko band, Veronika Rabada, Iconito, Komajota a ďalší interpreti.
"Program doplnia pezinské kapely, folklór, tanečné vystúpenia, detský program aj večerní DJ-i. Ulice a námestia zároveň zaplní približne 300 stánkov s občerstvením a remeselnými výrobkami, atrakcie pre deti a kolotoče," priblížil hovorca. Nedeľné dopoludnie bude patriť jednej z najvýraznejších tradícií pezinského Vinobrania. Alegorický sprievod sa o 11:00 vydá z Mladoboleslavskej ulice cez centrum mesta na Radničné námestie.
Pezinok privíta aj zahraničné delegácie
Novinkou ročníka 2026 je tribúnka pred Malokarpatským múzeom, ktorá prenesie pezinský kolorit priamo do ulíc. "Predstavia sa na nej miestne folklórne súbory, hudobníci, tanečníci a pezinské združenia," spresnil Lukáč. Súčasťou programu bude aj tradičná prešovačka, ktorá návštevníkom pripomenie spôsob, akým sa kedysi spracúvalo hrozno.
Vinárska ulička ZPVV na pešej zóne Radničného námestia vytvorí počas všetkých troch dní priestor pre pezinských vinárov a vinohradníkov. "V Zámockom parku čaká na deti Cesta vínnej mušky – v piatok od 14:00 do 18:00 a v sobotu od 10:00 do 19:00," dodal hovorca mesta. Program doplní kultúrno-komunitný festival Re: Vinárske 26 v areáli bývalých Vinárskych závodov a výstavy či stále expozície v pezinských múzeách, galériách a kultúrnych priestoroch.
Vinobranie má zároveň aj spoločenský a reprezentačný rozmer. Mesto počas podujatia privíta delegácie partnerských miest, veľvyslanca Albánskej republiky na Slovensku, zástupcov Bratislavského samosprávneho kraja, okolitých miest, verejných inštitúcií a organizácií. Hlavnými dejiskami Pezinského vinobrania budú Radničné námestie, Zámocký park a ďalšie priestory v centre mesta. Kompletný program je dostupný na vinobraniepezinok.sk.
Zdroj: SITA.sk - Vinobranie v Pezinku prinesie tri dni plné vína, hudby, folklóru a programu pre všetky generácie © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Pezinské Vinobranie
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