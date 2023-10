Najväčší koncert v histórii. Rekord Roda Stewarta je stále neprekonaný

26.10.2023 (SITA.sk) - Rod Stewart patrí k najlepšie predávaným umelcom všetkých čias. Počas svojej kariéry predal viac ako 250 miliónov kusov svojich albumov po celom svete. No do Guinessovej knihy rekordov ho dostalo iné neuveriteľné číslo.







VIAC AKO 50 ROKOV NA SCÉNE

HUDOBNÝ KONCERT ROKA

Počas Silvestrovskej noci v roku 1994 sa konal na pláži Cobacabana v Rio de Janeiro koncert pod holým nebom so vstupom zdarma. Prišlo naň 3,5 milióna ľudí. Podľa niektorých zdrojov si hudbu Roda Stewarta vychutnalo v ten večer až 4,3 milióna ľudí. Práve tento koncert s neuveriteľným číslom sa zapísal do Guinessovej knihy rekordov ako najväčší koncert všetkých čias. O niekoľko rokov neskôr koncertovali na tej istej pláži legendárny Rolling Stones, no rekord sa im nepodarilo prekonať.Rod Stewart svojim hudobným umením fascinuje fanúšikov po celom svete už viac ako päť desaťročí. Je rekordérom v počet návštevníkov viacerých svojich koncertov. Jeho schopnosť rozvíriť publikum a energické vystúpenia ho robia jedným z najžiadanejších naživo vystupujúcich interpretov. Aj vo veku 78 rokov naďalej koncertuje, bez obáv sa pustí na svetové turné či vystupuje so svojou koncertnou show v Las Vegas v Caesars Palace. Pričom lístky na túto show patria k najrýchlejšie vypredaným spomedzi všetkých interpretov. Rodova kariéra je popretkávaná viacerými naj, aj preto ho považujeme za žijúcu hudobnú legendu.Je skutočne výnimočnou kultúrnou udalosťou, že tento hudobný velikán vystúpi budúci rok aj na Slovensku. 23. júna 2024 odohrá svoj koncert v rámci turné Global Tour v Bratislave. Rodov nezameniteľný hlas a ikonické skladby prenikli do sŕdc fanúšikov po celom svete. Jeho autentická interpretácia a emócie, ktoré vkladá do svojho spevu vytvárajú magický zážitok pre každého, kto má tú česť vidieť ho naživo.Informačný servis