NAJVAČŠÍ PLÁŽOVÝ FESTIVAL BALATON SOUND OZNAMUJE PRVÉ MENÁ NA 2020

Foto: Balaton Sound Foto: Balaton Sound

Foto: Balaton Sound Foto: Balaton Sound

Foto: Balaton Sound Foto: Balaton Sound

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 11. decembra (OTS) -Vďaka jedinečnosti plážového umiestnenia festivalu, neprekonateľnej atmosfére a ponuke VIP luxusného zážitku, je Balaton Sound jedným z najväčších európskych open air festivalov, ktorý pritiahol v roku 2019 až 172 000 návštevníkov.Tohtoročný line-up už teraz obsahuje jedny z najväčších mien elektronickej hudby globálnej scény vrátane headlinerov. Vidieť tiež budete môcť nórskeho DJa, ktorý má na konte spoluprácu napríklad s The Vamps. Zažijete tiež,, ktorí sú súčasťou prvej vlny talentov, ktoré urobia z Balaton Soundu najvačšiu plážovú oslavu elektronickej hudby v Európe.Sesterský festival piateho najväčšieho festivalu na svete Sziget, tiež privíta umelcov, ktorí budú zabávať všetkých, ktorý sa tešia na tancovanie až do východu slnka.ako eklektické trio tanečnej a trancovej hudby, budú tými, ktorí nakopnú záver predposledného dňa.Obľúbení európsky párty nadšenci Elrow budú hostiť tento rok na Balaton Sounde umelcov ako,a mnohých ďalších, ktorí budú oznámení.Balaton Sound VIP zážitok sa nedá porovnať so žiadnym iným festivalom v Európe. Inšpirovaný Hollywoodom nájdete vo VIP priestoroch všetko čo potrebujete na splnenie vašich prianí, od masáží, make up loungu, až po drinky z čerstvého ovocia a exkluzívne show plné prekvapení.Ďalší vystupujúci budú oznámení počas nadchádzajúcich mesiacov.MARTIN GARRIX (Main Stage)DON DIABLO (Main Stage)MATOMA (Main Stage)LOCO DICE (Elrow)JULIAN JEWEIL (The Club)DIMITRI VEGAS & LIKE MIKE (Main Stage)JONAS BLUE (Main Stage)DEBORAH DE LUCA (Dreher Aréna vagy The Club)MEDUZA (Elrow)KYGO (Main Stage)SALVATORE GANACCI (Dreher Arena)MODESTEP live (Dreher Aréna)ILARIO ALICANTE (Elrow)ROBIN SCHULZ (Main Stage)DANNY TENAGLIA (Elrow)VINI VICI (Dreher Aréna)SIGALA (Main Stage)BLASTOYZ (Dreher Aréna)JAX JONES live (Main Stage)ZHU (Dreher Aréna)HERNAN CATTANEO b2b NICK WARREN (The Club)LOUD LUXURY (Main Stage)Čo: Balaton SoundKde: Zamárdi, Lake Balaton, HungaryKedy: 8-12. júla, 2020Web: www.balatonsound.com/skOficiálny Facebook: https://www.facebook.com/balatonsoundslovakia/ Oficiálny Aftermovie: